La verità choc di Sundar Pichai: nessun gigante, nemmeno Google, al sicuro se scoppia la bolla AI

Il rischio di un crollo nel settore dell'intelligenza artificiale è reale e non risparmierebbe nessuno, nemmeno colossi globali come Google. È l'avvertimento diretto lanciato da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, nel corso di un'intervista a BBC News.
L'attuale ondata di investimenti nell'AI sta vivendo un fermento che si può definire un vero e proprio "momento straordinario", ma al tempo stesso si riscontrano evidenti segnali di squilibrio. Il manager indiano non ha usato mezzi termini nel definire questa corsa come pervasa da una forte componente di "irrazionalità".