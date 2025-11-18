La verità choc di Sundar Pichai: nessun gigante, nemmeno Google, al sicuro se scoppia la bolla AI

Il rischio di un crollo nel settore dell'intelligenza artificiale è reale e non risparmierebbe nessuno, nemmeno colossi globali come Google. È l'avvertimento diretto lanciato da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, nel corso di un'intervista a BBC News.

L'attuale ondata di investimenti nell'AI sta vivendo un fermento che si può definire un vero e proprio "momento straordinario", ma al tempo stesso si riscontrano evidenti segnali di squilibrio. Il manager indiano non ha usato mezzi termini nel definire questa corsa come pervasa da una forte componente di "irrazionalità".



Questo giudizio è cruciale e arriva proprio mentre la Silicon Valley sta assistendo a una crescita esponenziale e incontrollata delle valutazioni delle aziende che gravitano attorno a questo ecosistema tecnologico.

Negli ultimi mesi le quotazioni di molte di queste società sono schizzate verso l'alto. La percezione del mercato è quella di un futuro dominato interamente dall’AI. Questa eccitazione, però, porta con sé la classica trappola delle bolle speculative: le aspettative superano di gran lunga la realtà dei ricavi e della sostenibilità a lungo termine.

Le implicazioni delle parole di Pichai sono pesanti. Se il leader di una delle poche aziende al mondo con la capacità finanziaria e l'expertise tecnica per dominare l'AI avverte che anche il suo gruppo non è al riparo da uno scoppio, il messaggio è chiaro per tutti gli operatori finanziari. Significa che il capitale investito con euforia nel settore potrebbe evaporare rapidamente. È un segnale che l'attuale boom, seppur fondato su una tecnologia rivoluzionaria, rischia di replicare gli schemi di eccessiva esuberanza già visti in passato nei cicli tecnologici.



