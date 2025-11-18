La verità choc di Sundar Pichai: nessun gigante, nemmeno Google, al sicuro se scoppia la bolla AI



Questo giudizio è cruciale e arriva proprio mentre la Silicon Valley sta assistendo a una crescita esponenziale e incontrollata delle valutazioni delle aziende che gravitano attorno a questo ecosistema tecnologico.

Negli ultimi mesi le quotazioni di molte di queste società sono schizzate verso l'alto. La percezione del mercato è quella di un futuro dominato interamente dall’AI. Questa eccitazione, però, porta con sé la classica trappola delle bolle speculative: le aspettative superano di gran lunga la realtà dei ricavi e della sostenibilità a lungo termine.

Le implicazioni delle parole di Pichai sono pesanti. Se il leader di una delle poche aziende al mondo con la capacità finanziaria e l'expertise tecnica per dominare l'AI avverte che anche il suo gruppo non è al riparo da uno scoppio, il messaggio è chiaro per tutti gli operatori finanziari. Significa che il capitale investito con euforia nel settore potrebbe evaporare rapidamente. È un segnale che l'attuale boom, seppur fondato su una tecnologia rivoluzionaria, rischia di replicare gli schemi di eccessiva esuberanza già visti in passato nei cicli tecnologici.



