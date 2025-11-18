La nuova classifica TOP500 dei super computer: l'Italia ha 2 posizione nelle prime 10



Ciononostante, il podio rimane saldamente in mano americana, con tre sistemi installati nei laboratori del Dipartimento dell'Energia, il DOE, che continuano a stabilire il ritmo della potenza computazionale. Il leader indiscusso è e rimane El Capitan, ospitato presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California, USA.

Questo colosso della tecnologia HPE Cray EX255a è stato rimisurato e ha confermato una prestazione strabiliante, raggiungendo 1.809 Exaflop/s sul benchmark HPL. La sua supremazia non si ferma qui: El Capitan domina anche la classifica HPCG, specifica per carichi di lavoro più complessi, dove ha raggiunto 17.41 Petaflop/s. È una macchina incredibilmente complessa, dotata di 11.340.000 core, basata sui processori AMD EPYC di quarta generazione e sugli acceleratori AMD Instinct MI300A.

La sua efficienza energetica è degna di nota, attestandosi a 60.9 Gigaflops per watt, mentre la rete Cray Slingshot 11 gestisce l'enorme trasferimento di dati al suo interno.



Subito dietro El Capitan, troviamo il sistema Frontier, installato presso l'Oak Ridge National Laboratory nel Tennessee, USA.

Anch'esso sottoposto a nuova misurazione, Frontier ha registrato un punteggio HPL di 1.353 Exaflop/s. Si basa sull'architettura HPE Cray EX235a, è equipaggiato con processori AMD EPYC di terza generazione e conta su 9.066.176 core totali, sfruttando anche la rete Cray Slingshot 11 per le comunicazioni interne. Il terzo posto spetta ad Aurora, in funzione presso l'Argonne Leadership Computing Facility in Illinois, USA, con 1.012 Exaflop/s sull'HPL.

Questo sistema è frutto del lavoro di Intel e sfrutta l'architettura HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, integrando processori Intel Xeon CPU Max Series e acceleratori Intel Data Center GPU Max Series, tutti connessi tramite l'interconnessione Cray’s Slingshot-11.



Il vero protagonista di questa edizione è il sistema JUPITER Booster del consorzio EuroHPC, ospitato e gestito dal Jülich Supercomputing Centre in Germania.

Completamente installato e pienamente operativo, JUPITER, il cui nome completo è JU Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research, è stato misurato con l'esatta soglia Exascale di 1.000 Exaflop/s. Costruito da Eviden e basato sulla piattaforma BullSequana XH3000, rappresenta l'apice degli sforzi europei per recuperare il divario tecnologico con gli USA. L'impatto di queste macchine Exascale è profondo e tocca ogni settore, dalla ricerca climatica alla modellazione farmaceutica, spingendo in avanti la capacità di gestire i complessi algoritmi che alimentano lo sviluppo dell'AI. L'elenco dei primi cinque sistemi in questa edizione della TOP500 dimostra il livello di potenza raggiunto nel calcolo ad alte prestazioni:

- El Capitan, DOE/NNSA/LLNL (Stati Uniti): 11.340.000 Core, 1,809.00 PFlop/s Rmax, con una potenza di 29.685 kW;

- Frontier, DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory (Stati Uniti): 9.066.176 Core, 1,353.00 PFlop/s Rmax, con una potenza di 24.607 kW;

- Aurora, DOE/SC/Argonne National Laboratory (Stati Uniti): 9.264.128 Core, 1,012.00 PFlop/s Rmax, con una potenza di 38.698 kW;

- JUPITER Booster, EuroHPC/FZJ (Germania): 4.801.344 Core, 1,000.00 PFlop/s Rmax, con una potenza di 15.794 kW;

- Eagle, Microsoft Azure (Stati Uniti): 2.073.600 Core, 561.20 PFlop/s Rmax;

Si evidenzia inoltre la presenza di altri importanti sistemi europei e globali immediatamente successivi, come HPC6 di Eni SPA in Italia al sesto posto, e il decimo posto di Leonardo, HPC di Cineca, a riprova che la competizione per il calcolo più veloce e potente è ormai una gara che coinvolge i centri di ricerca e le potenze economiche di tutto il mondo e l'Italia è in competizione.



