Il futuro del retail italiano: AI, 40 milioni di richieste clienti e l'enigma dei budget per il Retail Media



Ogni singolo mese in Italia vengono generate 40 milioni di richieste

- ai servizi clienti. Questo volume impressionante dimostra quanto la cura del cliente sia passata da funzione accessoria a cuore pulsante della strategia aziendale. Le persone contattano le aziende principalmente per assistenza (il 50%) e informazioni (il 40%), ma il dato più allarmante riguarda l'insoddisfazione. Ben il 27% degli italiani

- non è rimasto soddisfatto della sua ultima interazione con il servizio clienti. Questa percentuale non è solo un campanello d'allarme, ma un danno concreto alle vendite: il 40% di questi clienti delusi

- afferma che non tornerà a comprare da quel brand. La fedeltà viene costruita o distrutta in pochi minuti di interazione. Al contrario, quando l'esperienza è positiva, il 79% dei clienti soddisfatti

- ne parla con altri, amplificando la reputazione del marchio.

Ciononostante, le preferenze di contatto rimangono sbilanciate. La stragrande maggioranza, il 76% degli italiani, preferisce ancora il canale telefonico per risolvere i problemi; la Gen Z, comunque, si muove in direzione opposta, privilegiando il contatto digitale nel 53%

- dei casi.



I consumatori guardano all'AI con ottimismo: il 72%

- ritiene che questa tecnologia possa rendere i servizi più rapidi ed efficienti, a patto che sia garantita la trasparenza e non venga compromessa la continuità con l'interazione umana.

Leader di settore come Mauro Lusetti, Presidente Conad, Alessandra Bellini, Non Executive Director, e Giorgio Santambrogio, CEO Gruppo VéGé, hanno concordato: fiducia e condivisione consapevole del dato sono i motori per accompagnare un consumatore sempre più esigente. Il punto vendita tradizionale non è morto; si è evoluto in un touchpoint strategico

- dove fisico e digitale devono convergere perfettamente. In questi ambienti, che hanno saputo adottare soluzioni evolute, si registrano risultati tangibili: un incremento medio del 7% delle vendite

- e un miglioramento di 2,6 punti

- nella percezione complessiva dello store.

La corsa al Retail Media e le sfide organizzative

L’attenzione si è concentrata sul Retail Media, un settore che sta rivoluzionando i modelli di advertising.



I brand utilizzano le piattaforme dei retailer per dialogare direttamente con i consumatori. La ricerca di IKN Italy, in collaborazione con Casaleggio Associati, ha confermato come questo mercato stia rapidamente superando la pubblicità tradizionale, sfruttando i dati di prima parte che nessun altro canale può offrire.

Ma la maturità del mercato è ancora eterogenea. Esiste una forte esigenza di maggiore trasparenza, di KPI condivisi

- e di modelli organizzativi più snelli. La sfida principale non è tecnologica, ma interna: i budget dedicati al Retail Media non hanno ancora una collocazione chiara, creando attriti tra gli uffici marketing

- e quelli commerciali. Superare questa logica puramente commerciale e implementare piattaforme capaci di valorizzare i dati diventa essenziale per liberare il pieno potenziale di questo canale.

AI: etica, lusso e processi creativi

L’AI rappresenta la leva strategica del futuro. Francesca Rossi, AI Global Leader di IBM, ha sottolineato come la tecnologia debba essere governata con etica per generare vera fiducia.



L’approccio glass box

- – ovvero rendere le logiche dell'AI chiare e comprensibili – è l’unica condizione per una adozione su vasta scala. I risultati premiano la responsabilità: le aziende che investono in una AI responsabile vedono la fiducia dei clienti salire del 61%

- e la reputazione migliorare del 54%, oltre a ottenere benefici misurabili in termini di redditività.

Nel segmento di alta gamma, KPMG ha analizzato l'impatto dell'AI nel Fashion & Luxury. Sebbene più della metà dei brand utilizzi già l’AI per logistica e operations

- (il 51%), la prontezza complessiva all'integrazione è bassa. Il 64%

- delle aziende non si considera pronto ad applicare l'AI ai processi creativi. Solo un esiguo 27%

- la sfrutta per lo sviluppo dei prodotti, sebbene questa sia l'area con il maggiore potenziale dirompente in termini di velocità e personalizzazione. Il mercato del lusso cresce solo dell'1,5%

- nel 2025; in questo contesto, la capacità di ottimizzare i cicli di collezione e anticipare i trend non è più un optional.





Il dominio del negozio fisico e la spesa dei turisti

Il canale fisico continua a esercitare un potere dominante, specialmente nel lusso. Mastercard ha presentato un'analisi basata su 159 miliardi di transazioni, confermando che l’84% della spesa

- nel settore Fashion & Luxury

- avviene ancora in negozio. Il divario è netto: il ticket medio in store

- è tre volte superiore rispetto a quello registrato online.

I turisti internazionali sono fondamentali per questo segmento, generando quasi due terzi degli acquisti e spendendo in media tre volte più degli italiani. Un segmento in forte espansione è quello di gioielli e orologi, il cui ticket medio

- è aumentato del 65%

- rispetto al 2019. Il mercato è polarizzato: i primi 15 retailer gestiscono il 56%

- della spesa complessiva. La mappa del lusso italiano è chiara: Milano e Roma sono le capitali, con Via Montenapoleone che da sola assorbe circa la metà della spesa degli high spender.

L'autenticità rimane una leva di differenziazione.



Pietro Comito di Ferragamo ha spiegato che innovare per un marchio iconico significa rafforzare la propria identità, non cambiarla. L'obiettivo è integrare creatività, tecnologia e coerenza di marca in un percorso unico.

Anche i marketplace

- sono in piena evoluzione. Eloisa Siclari, General Manager Southern Europe di Zalando, ha mostrato come le piattaforme stiano diventando dei curatori di tendenze. L'assistente virtuale basato sull’AI, capace di analizzare prodotti e comportamenti, ha già ridotto del 10%

- i resi legati alla taglia, offrendo una soluzione concreta a una delle maggiori problematiche dell'eCommerce di moda.

Il valore del fattore umano è ineludibile. Federico Faggin, inventore del primo microprocessore Intel 4004, ha offerto una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e tecnologia. Intuizione, coscienza e creatività rimangono qualità unicamente umane e non replicabili dalla macchina.



Per il suo contributo, IKN Italy gli ha conferito il riconoscimento Tech for Talent & Talent for Tech. Il retail

- del futuro, dinamico e guidato dal dato, non può comunque prescindere da una leadership coesa, capace di prendere decisioni rapide e di ascoltare sia i clienti sia i team interni. Questo è il vero segreto per mantenere la competitività nel panorama in rapida evoluzione.



-

Dati Chiave – Forum Retail 2025

Customer Care (Fonte: Ipsos Doxa) - 40 milioni di richieste ai servizi clienti ogni mese in Italia;

- 50% dei contatti sono per assistenza;

- 40% degli insoddisfatti non riacquisterà dal brand;

- 76% degli italiani adulti preferisce il telefono;

- 53% della Gen Z preferisce il canale digitale;

- 72% ritiene che l’AI renderà il servizio più rapido.

AI e Governance (Fonte: IBM) - Le aziende che investono in AI responsabile registrano un aumento del +61% nella fiducia dei clienti;

- Registrano un miglioramento del +54% nella reputazione.





Acquisti Fashion & Luxury (Fonte: Mastercard) - 84% della spesa avviene in negozio;

- Il ticket medio in store è tre volte superiore all’online;

- I turisti generano quasi i 2/3 della spesa totale e spendono in media tre volte più degli italiani;

- Il segmento Gioielli e orologi ha visto un aumento del +65% di ticket medio rispetto al 2019;

- I primi 15 retailer valgono il 56% della spesa totale.