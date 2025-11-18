I Titoli di Stato si confermano rifugio sicuro, cresce la fiducia nel debito italiano

Nonostante la narrativa negativa riguardo al peso del debito globale, il 2025 si è rivelato un anno in cui l'obbligazionario – e in particolare i titoli di Stato – ha offerto protezione ai portafogli. Le banche centrali hanno allentato la politica monetaria, mentre l'inflazione non ha mostrato segnali di nuova accelerazione e gli oneri del debito non sono ulteriormente peggiorati. Al contrario, dall'elezione di Trump negli Stati Uniti si è osservato un miglioramento del deficit di bilancio di circa l'1% del PIL, grazie alle entrate derivanti dai dazi e alla forte crescita nominale. Pertanto, pur restando il contesto del debito globale una questione strutturale, il 2025 ha evidenziato ancora una volta le caratteristiche difensive dell'obbligazionario, con i titoli di Stato che hanno mantenuto il loro ruolo di asset rifugio.