Gemini 3 Pro è l'AI di Google che gestisce un'azienda: ecco le nuove funzioni per la codifica



La sua integrazione è vasta, toccando aree cruciali dell'ecosistema Google, inclusa la modalità AI del motore di ricerca, Google AI Studio e l'applicazione Gemini App. Una delle promesse centrali è che Gemini 3 è molto più abile nel cogliere il contesto e l'intento di una richiesta specifica, riducendo drasticamente la necessità di fornire prompt

- complessi e ripetitivi.

Attualmente, Gemini 3 è disponibile solamente nella sua variante più grande e potente, denominata Gemini 3 Pro. Si prevede, con tutto ciò, che nel corso del tempo verranno rilasciate versioni più piccole ed economiche per raggiungere un pubblico più ampio. Un elemento distintivo del modello Pro è la modalità “Deep Think”, ormai un elemento quasi standard tra le piattaforme di AI leader del settore. Attivando questa opzione, il modello può impiegare tempi più lunghi e maggiori risorse computazionali per elaborare soluzioni a problemi eccezionalmente complessi.





La prova sul campo: l'AI gestisce l'attività commerciale

Demis Hassabis, il CEO di Google DeepMind, ha evidenziato le qualità principali del modello, definendo Gemini 3 come "il miglior modello al mondo per la comprensione multimodale". L'aggettivo multimodale si riferisce alla fondamentale capacità dei modelli di AI di elaborare e generare contenuti in diversi formati: testo, immagini e anche video. Hassabis ha anche lodato le sue capacità di vibe coding, una pratica che consiste nel dirigere gli agenti AI a scrivere ed eseguire codice per conto dell'utente, un tema caldissimo nell'ambiente tecnologico del 2025.

Le ambizioni di Google per questo modello sono supportate da risultati tangibili che vanno oltre la teoria. Secondo i test interni dell'azienda, Gemini 3 Pro ha conquistato il primo posto in numerosi benchmark

- di settore largamente riconosciuti. Tra questi spiccano MMMU, che misura la comprensione multimodale, e Terminal-Bench, che valuta l'abilità di un modello di scrivere codice all'interno di un terminale informatico.





Il dato forse più interessante per la sua immediata implicazione economica, riguarda il primato nel leaderboard

- Vending-Bench 2. Questo benchmark

- misura l'effettiva capacità dell'AI di amministrare una piccola attività commerciale, simulata come un distributore automatico, su un arco temporale lungo. L'azienda ha anche affermato che le sue risposte sono intelligenti, concise e dirette, scambiando cliché

- e lusinghe per una genuina intuizione: “ti dice ciò che devi sentire, non solo quello che vuoi sentire”.

Dopo un intero anno virtuale di operatività ininterrotta, i risultati finanziari sono stati netti e hanno confermato la superiorità nella gestione degli affari:

- il conto in banca gestito da Gemini 3 registrava un saldo di 5.478,16 dollari;

- il secondo classificato, Claude Sonnet 4.5, chiudeva l'anno virtuale con 3.838,74 dollari.

Questo notevole divario dimostra un salto di qualità nella pianificazione strategica e nella gestione delle risorse da parte dell'algoritmo di Google, segnando un precedente per l'AI applicata al business.





L'assalto al mondo della codifica

La spinta di Google verso l'ottimizzazione della codifica è innegabile e strategica. Insieme al nuovo modello, l'azienda ha lanciato Google Antigravity, una piattaforma di sviluppo agentic

- progettata per competere direttamente con startup

- in forte crescita come Cursor, nota per i suoi ambienti di sviluppo integrato (IDE) potenziati dall'AI.

Google Antigravity fornisce agli agenti AI accesso completo a tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo di software:

- un editor

- di codice;

- un terminale;

- un browser.

Una mossa di mercato estremamente aperta è che, oltre a Gemini 3, gli utenti di Antigravity potranno selezionare anche i modelli Claude di Anthropic e il modello open-weights

- di OpenAI. La piattaforma è inoltre accoppiata in modo molto stretto con Nano Banana, il popolare modello di editing

- di immagini dell'azienda di Mountain View.





Per i fondatori o gli sviluppatori meno tecnici che desiderano sperimentare la codifica AI ma sono intimiditi da un ambiente tecnico come Antigravity, Google ha reso disponibile Gemini 3 Pro all'interno di Google AI Studio. Questa è un'applicazione basata sul web

- pensata specificamente per chi non ha esperienza di programmazione. Il product lead

- di Google AI Studio, Logan Kilpatrick, ha spiegato in un blog post

- che Gemini 3 Pro è capace di "tradurre un'idea di alto livello in un'applicazione completamente interattiva con un solo prompt". Il sistema si occupa del gravoso compito di pianificazione multi-step

- e di tutti i dettagli della codifica, offrendo visualizzazioni più ricche e una interattività profonda, permettendo all'utente di concentrarsi unicamente sulla visione creativa.

Costi e disponibilità sul mercato

Gemini 3 Pro è attualmente fruibile in ambito enterprise

- per i membri della piattaforma Google Gemini Enterprise.



Diverse grandi aziende stanno già utilizzando il modello per la sua potenza e versatilità, tra queste si contano Box, Cursor, Harvey, Replit, Thomson Reuters e Shopify. I costi sono strutturati in base ai token, le unità di dati che vengono processate e generate dai modelli di AI. Il prezzo fissato è di due dollari per milione di token

- sui prompt

- in entrata inferiori a 200.000 token, e dodici dollari per milione di token

- generati in uscita. Questo posizionamento tariffario suggerisce che Google punta a dominare il settore business

- ad alta intensità di calcolo.