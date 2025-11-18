Crollo del FTSE MIB: perché la paura di Wall Street e Nvidia affondano Piazza Affari





Gli investitori sono in attesa dei risultati trimestrali del colosso dell'AI, Nvidia, un appuntamento che potrebbe confermare o smentire l'attuale entusiasmo speculativo nel settore. A complicare il quadro macroeconomico si aggiunge l'attesa per la pubblicazione, ritardata a causa dello shutdown del governo, dei dati sull’occupazione USA di settembre.

Il clima di estrema cautela ha contagiato in modo trasversale tutte le azioni italiane. Solo una società è riuscita a navigare controcorrente, registrando un segno positivo: si tratta di Hera, che ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,8%.

Tutti gli altri titoli hanno subito perdite, con ribassi particolarmente pesanti in diversi settori chiave dell'economia nazionale. I peggiori risultati del giorno sul FTSE MIB sono stati:

- Telecom Italia ha ceduto il 6,7%;

- Stellantis ha perso il 4,4%;

- MPS è scesa del 3,7%;

- Banca Popolare di Sondrio ha segnato un -3,5%.





Anche i titoli a maggiore capitalizzazione, pilastri del mercato italiano, non sono stati risparmiati dal crollo generalizzato. Le banche hanno risentito in modo particolare del rinnovato pessimismo. Intesa Sanpaolo ha registrato una perdita dolorosa pari al 2,9%. L'altra grande istituzione finanziaria italiana, UniCredit, ha lasciato sul campo l'1,9%.

Il comparto del lusso e dell'energia ha subito colpi altrettanto significativi: Ferrari ha perso il 3,2%, mostrando come anche i brand più forti siano sensibili al sentiment macroeconomico. Sul fronte energetico, Eni ha ceduto l'1,2%, mentre Enel ha concluso con una flessione dello 0,8%. Le assicurazioni hanno mostrato una maggiore tenuta, ma pur sempre negativa, con Generali in calo dell'1,5%.

Il settore tecnologico, strettamente correlato alle oscillazioni di Wall Street, ha amplificato le perdite. La pressione sulla valutazione tech, guidata dalle preoccupazioni globali, ha colpito direttamente STMicroelectronics, che è scivolata in negativo del 2,5%.



Pure Leonardo, azienda leader nel settore difesa e aerospazio, ha registrato un ribasso significativo, pari all'1,8%. Questo dimostra come il nervosismo generato dalle dinamiche USA si trasmetta rapidamente sui mercati europei, influenzando ogni settore e mantenendo alta la pressione sui listini.