Allarme bolla AI e lo yen in crisi: i mercati tremano prima di Nvidia e del rapporto sui lavori USA



La società è un vero e proprio faro per l'intero tema tecnologico, un pilastro che ha sostenuto l'espansione dei listini. Nonostante la narrativa di crescita inarrestabile, il settore è sempre più scosso dal timore di una bolla speculativa, una sensazione che richiama pericolosamente il boom e successivo bust

- di internet degli anni Novanta.

Un segnale recente di questo crescente disagio è emerso con la notizia che l'hedge fund del miliardario Peter Thiel ha liquidato interamente la sua partecipazione in Nvidia. Una mossa significativa. La scorsa settimana, il SoftBank Group giapponese aveva già ceduto tutte le trentadue milioni di azioni possedute lo scorso ottobre. Tali vendite sono state utilizzate per finanziare la massiccia spinta del CEO Masayoshi Son verso l'espansione nel campo dell'AI. Le trimestrali precedenti avevano già scatenato oscillazioni massicce nel valore di mercato di Nvidia, e la storia potrebbe ripetersi.

Mentre l'attenzione di Wall Street è puntata sui chip, in Oriente i riflettori sono diretti verso Tokyo.



La minaccia di un intervento da parte delle autorità giapponesi si fa sempre più palpabile, dato che lo yen continua a scivolare raggiungendo i minimi storici plurimensili. La moneta ha superato la soglia di 155 per dollaro, un livello molto vicino a quello che, lo scorso anno, scatenò una massiccia operazione di stabilizzazione.

Il ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama si è detta allarmata

- per i movimenti rapidi e unilaterali

- che hanno caratterizzato il mercato dei cambi. Lo yen aveva mostrato un picco di forza in aprile, ma da allora ha subito un costante deprezzamento. Questo calo è guidato dall'attesa di un maggiore stimolo fiscale da parte del nuovo governo e dal mantenimento di una politica monetaria cauta da parte della Bank of Japan (BOJ). Gli sforzi per calmierare il mercato tramite dichiarazioni verbali stanno incontrando difficoltà, non riescono a ottenere la trazione sperata. Le nuove nomine politiche del Primo Ministro Sanae Takaichi, che favoriscono forti misure di stimolo monetario e fiscale, stanno indebolendo la credibilità degli interventi della BOJ.





Il quotidiano Nikkei ha riportato che il Giappone sta valutando di spendere circa diciassette trilioni di yen (equivalenti a circa 110 miliardi di dollari USA) nel primo pacchetto di stimolo sotto Takaichi. Queste preoccupazioni riguardo una politica fiscale sempre più espansiva hanno colpito duramente i titoli di stato giapponesi a lunghissima scadenza. I Japanese Government Bonds

- (JGBs) hanno registrato forti vendite questa settimana, una reazione diretta alla potenziale espansione del debito. Questo ha portato il rendimento del JGB a vent'anni al livello più alto dal lontano luglio 1999. La pressione sulle obbligazioni a lunghissima scadenza riflette un profondo disagio sul futuro bilancio del paese.