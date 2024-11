Soldo al Salone dei Pagamenti: soluzioni Fintech per la produttività aziendale



Soldo, leader fintech nella gestione delle spese aziendali, parteciperà al Salone dei Pagamenti a Milano dal 27 al 29 novembre. L'azienda presenterà nuove soluzioni per migliorare l'efficienza e la produttività, evidenziando come la tecnologia AI possa semplificare le attività amministrative.

L'impatto della burocrazia sulle imprese italiane

Una recente indagine di Soldo, condotta su oltre 400 senior leader e finance manager in Italia e nel Regno Unito, rivela un dato allarmante: più del 50% dei professionisti dedica tra 6 e 10 ore settimanali a compiti amministrativi non strategici, come la riconciliazione delle spese. Un ulteriore 22% arriva a impiegare tra 11 e 20 ore, incidendo pesantemente sulla produttività. Il 58% degli intervistati, inoltre, collega la gestione decentralizzata delle spese a difficoltà nel completare il lavoro giornaliero. Questo dimostra l'urgente necessità di soluzioni innovative che possano alleggerire il carico di lavoro amministrativo e liberare tempo prezioso per attività più strategiche.

La soluzione Soldo per Biesse

L'esperienza di Biesse, leader mondiale nella produzione di macchinari, illustrerà l'efficacia delle soluzioni Soldo. L'azienda ha automatizzato la gestione delle spese di trasferta, semplificando i flussi di approvazione e integrando il sistema con il proprio software. Il risultato? Maggiore controllo sulle spese, eliminazione degli anticipi da parte dei dipendenti e miglioramento del flusso di cassa. La flessibilità della piattaforma Soldo ha consentito a Biesse di personalizzare limiti di spesa e regole di utilizzo delle carte. Questa implementazione ha reso più agile e efficiente la gestione delle spese, ottimizzando le risorse aziendali.

Nuove funzionalità per le imprese italiane

Al Salone dei Pagamenti, Soldo presenterà nuove funzionalità sviluppate appositamente per le esigenze delle imprese italiane. Queste innovazioni mirano a ridurre le inefficienze e a rafforzare la competitività a livello globale, offrendo un ulteriore passo avanti nella strategia di Soldo. Flavia Alzetta, Chief Business Officer Financial Services di Soldo, interverrà a un panel dedicato all'evoluzione dei pagamenti B2B, sottolineando l'importanza di soluzioni digitali per la crescita delle imprese italiane. Le soluzioni Soldo, infatti, puntano a semplificare non solo la gestione delle spese, ma a far risparmiare tempo prezioso e a potenziare la competitività delle aziende.

Soldo: una soluzione per le aziende moderne

Con sede a Londra, Dublino, Milano e Roma, Soldo vanta oltre 25.000 organizzazioni tra i suoi clienti, tra cui GetYourGuide, Bauli e Brooks Running. La piattaforma offre un monitoraggio e un controllo accurati delle spese, con budget personalizzati e tracciamento in tempo reale. I responsabili finanziari possono così gestire in modo proattivo le spese decentralizzate, dando ai dipendenti la possibilità di spendere in modo efficiente e controllato, dove e quando necessario. L'azienda si propone come partner tecnologico per migliorare efficienza e produttività nelle aziende moderne.