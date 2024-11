Nuovo decreto legge sui contratti a termine: maggiori tutele per i lavoratori nel Decreto Salva Infrazioni



Il recente decreto legge 131/2024, convertito in legge n. 166 del 14 novembre 2024, modifica la normativa sui contratti a termine, rispondendo a una procedura di infrazione europea. Il provvedimento introduce importanti novità per il settore pubblico e privato, rafforzando la protezione dei lavoratori da eventuali abusi.

Modifiche per il settore privato

Nel settore privato, il decreto abroga il limite massimo di 12 mensilità per il risarcimento in caso di abuso di contratti a termine. Ora, i lavoratori possono richiedere risarcimenti superiori, ma devono dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge precedente. Questo implica che l'onere della prova del "maggior danno" ora ricade sul lavoratore. La modifica riguarda l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015, parte integrante del Jobs Act.

Modifiche per la pubblica amministrazione

Per la pubblica amministrazione, il decreto innalza il limite massimo del risarcimento per abuso di contratti a termine a 24 mensilità. La modifica interviene sull'articolo 36 del T.U.P.I., rivedendo le sanzioni previste dopo le riforme Brunetta e Madia. Il giudice, in caso di danno dovuto ad abuso di contratti a termine, dovrà stabilire un'indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, tenendo conto della gravità della violazione e della durata del rapporto. Il calcolo si basa sull'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Per altre violazioni relative ai contratti flessibili, il risarcimento del "danno innominato" rimane previsto.

Impatto del decreto sulle procedure di infrazione

Questo decreto, definito "decreto Salva infrazioni", mira a risolvere 15 procedure d'infrazione avviate dall'Unione Europea contro l'Italia. In particolare, il decreto risponde alla procedura d'infrazione n. 2014/4231, relativa alla direttiva 1999/70/CE che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. La Commissione europea aveva ritenuto insufficienti le misure italiane per prevenire e sanzionare l'uso abusivo di contratti a termine. Con questo provvedimento, il governo italiano tenta quindi di adeguare la normativa nazionale alle direttive europee. È un passo importante per garantire maggiori tutele ai lavoratori, anche se le modalità di risarcimento restano complesse, e richiedono una dimostrazione puntuale del danno subito dai lavoratori.