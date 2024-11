NextChem: Idrogeno verde da rifiuti, un futuro sostenibile



NextChem, controllata di Maire Tecnimont, sta rivoluzionando la produzione di idrogeno, trasformando i rifiuti in energia pulita. Questo approccio innovativo offre un'alternativa sostenibile ai combustibili fossili, con importanti implicazioni per l'industria e la mobilità.

Idrogeno circolare a basso costo

NextChem ha sviluppato una tecnologia per produrre idrogeno circolare a un costo competitivo, intorno ai 6-7 euro al chilogrammo. Questo costo è paragonabile a quello del gasolio, considerando l'elevato potere calorifico dell'idrogeno (tre volte superiore a quello del gasolio). Questa tecnologia italiana rappresenta quindi una soluzione economicamente vantaggiosa per la transizione energetica, aprendo nuove strade alla decarbonizzazione. L'innovazione risiede nell'utilizzo di rifiuti, trasformando un problema ambientale in una risorsa energetica preziosa.

Alleanze strategiche e progetti internazionali

Per promuovere l'adozione della sua tecnologia, NextChem sta stringendo importanti alleanze in Italia. Un esempio è il contratto con Alia Servizi Ambientali ad Empoli per un impianto di metanolo e idrogeno da rifiuti. Un altro progetto significativo è la partecipazione alla Hydrogen Valley di Roma, supportata da fondi europei Ipcei Hy2Use. Inoltre, Maire Tecnimont ha ottenuto un contratto da Eni per un impianto di idrogeno nella raffineria di Livorno, che sarà convertita in bioraffineria. Questo impianto utilizzerà materie prime biogeniche, come scarti alimentari, per produrre idrogeno per biocarburanti. L'espansione internazionale vede NextChem impegnata negli Emirati Arabi Uniti e in Indonesia nella produzione di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF), e in Louisiana, negli USA, con l'utilizzo di residui di canna da zucchero.

Una soluzione per la decarbonizzazione

Il processo di NextChem converte il carbonio e l'idrogeno presenti nei rifiuti in gas di sintesi, producendo metanolo e idrogeno a basso impatto ambientale. Il metanolo può essere utilizzato come combustibile alternativo o materia prima nell'industria chimica, mentre l'idrogeno è fondamentale per la decarbonizzazione di settori energivori e per il trasporto pesante. Si tratta quindi di una soluzione completa per la gestione dei rifiuti e la produzione di energia pulita, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra e all'avanzamento della sostenibilità ambientale. La tecnologia, efficace e conveniente, rappresenta un passo fondamentale verso un futuro energetico più pulito e sostenibile.