Natale 2024: boom di assunzioni stagionali



Le festività natalizie del 2024 vedono un incremento significativo delle offerte di lavoro a tempo determinato. Manpower, Umana, Gi Group e Openjobmetis segnalano migliaia di posizioni aperte in diversi settori.

Grande distribuzione e logistica: le maggiori richieste

Grande distribuzione organizzata (GDO) e logistica dominano le offerte, con Manpower che cerca oltre 1.000 cassieri, banconisti e scaffalisti. Umana ricerca figure simili, aggiungendo addetti alla gastronomia e macelleria. Gi Group propone circa 1.150 posizioni per addetti ai banchi specializzati e scaffalisti, mentre Openjobmetis ne offre oltre 1.150 per cassieri, banconisti e inventaristi. Nel settore logistico, le aziende cercano operatori di magazzino e carrellisti: Manpower ne cerca oltre 1.400, Umana 600, e Gi Group oltre 2.150. La forte domanda riflette l'aumento delle spedizioni natalizie. Le regioni più interessate sono Lombardia, Veneto e Piemonte.

Retail e Horeca: opportunità anche nel commercio e nella ristorazione

Il settore retail offre diverse opportunità: Manpower cerca oltre 600 sales assistant e promoter, Umana oltre 300 sales assistant per negozi di lusso, e Gi Group 700 addetti alle vendite. Il settore horeca non è da meno, con Manpower che cerca oltre 2.500 camerieri, baristi e cuochi, e Gi Group che ne offre circa 250. Queste posizioni richiedono spesso disponibilità nei weekend e festivi.

Settori emergenti: Fast Moving Consumer Goods e Customer Care

Il settore Fast Moving Consumer Goods (FMCG) registra una crescita significativa, con Gi Group che prevede 200 inserimenti per operai alimentari, principalmente in Veneto, Piemonte e Lombardia. Anche il Customer Care mostra un'alta domanda, con Gi Group che offre oltre 500 posizioni per addetti al servizio clienti.

Competenze richieste e prospettive future

Le aziende cercano sia profili junior che esperti. Competenze linguistiche, capacità di gestione dei team e orientamento al cliente sono spesso richieste. Sebbene si tratti di contratti a termine, alcune aziende sottolineano la possibilità di trasformazione in contratti a lungo termine, offrendo così reali opportunità di carriera. Le candidature possono essere presentate direttamente sui siti web delle aziende. Le numerose offerte riflettono un mercato dinamico, anche se complesso, che offre diverse opportunità.