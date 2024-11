Mercati azionari USA oggi: un quadro misto



Il mercato azionario americano presenta un quadro incerto a metà novembre 2024. L'indice S&P 500 ha registrato una crescita lunedì, trainata da Tesla e da un aumento dei titoli tecnologici. Tuttavia, permangono incertezze.

Tesla vola, Spirit Airlines fallisce

Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 6%, alimentate dalle notizie di un imminente quadro federale per i veicoli a guida autonoma. Questo sviluppo, prioritario per il Dipartimento dei Trasporti, ha spinto gli investitori. Al contrario, Spirit Airlines ha dichiarato bancarotta, dopo anni di perdite, raggiungendo un accordo con i suoi obbligazionisti. La compagnia prevede di uscire dalla bancarotta nel primo trimestre del 2026.

Nvidia in calo, in attesa dei risultati

Nvidia ha perso terreno, scambiando sotto la linea di galleggiamento dopo che un report ha segnalato problemi di surriscaldamento dei suoi nuovi chip Blackwell AI. I risultati del terzo trimestre, attesi per mercoledì, saranno cruciali per valutare l'appetito degli investitori per le azioni tecnologiche e il settore dell'AI. Il valore azionario di Nvidia è aumentato di circa il 200% quest'anno.

Indicatori economici e aspettative future

Anche i risultati di aziende come Walmart e Lowe's forniranno indicazioni sulla spesa dei consumatori. Il 93% delle aziende S&P 500 ha già pubblicato i risultati, con tre quarti che hanno superato le aspettative sugli utili e il 61% su quelle dei ricavi. L'indice del mercato immobiliare del National Association of Home Builders è aumentato a 46 punti a novembre, rispetto a 43 del mese precedente. Questo dato potrebbe fornire indicazioni sulla reazione delle aziende alle tariffe commerciali proposte da Trump. Altri dati importanti saranno gli indici PMI del settore manifatturiero e dei servizi, previsti per venerdì.

Azioni e dichiarazioni della Federal Reserve

Diversi funzionari della Federal Reserve, tra cui il presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeffrey Schmid, e il presidente della Federal Reserve di Cleveland, Beth Hammack, interverranno questa settimana. Le loro dichiarazioni saranno attentamente seguite dagli investitori.