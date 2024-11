Intesa Sanpaolo ed Edison Next: un accordo per la decarbonizzazione



Intesa Sanpaolo ed Edison Next: un accordo per la decarbonizzazioneIntesa Sanpaolo e Edison Next collaborano per aiutare le aziende italiane a ridurre le emissioni di carbonio e a diventare più competitive. L'accordo unisce le competenze finanziarie di Intesa Sanpaolo con l'esperienza di Edison Next nelle energie rinnovabili, creando un'opportunità unica per le imprese.

Un'alleanza per la transizione energetica

Il cambiamento climatico e la crisi energetica spingono le aziende a investire nella transizione ecologica. L'accordo tra Intesa Sanpaolo e Edison Next fornisce alle imprese strumenti concreti per raggiungere questo obiettivo. Edison Next offre soluzioni come impianti fotovoltaici e sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Intesa Sanpaolo, tramite la divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, fornisce supporto finanziario personalizzato. Questo accordo aiuta le aziende ad accedere a finanziamenti per progetti di decarbonizzazione, e si inserisce nel piano industriale 2022-2025 di Intesa Sanpaolo, che prevede un impegno significativo per l'ambiente. Richard Zatta, responsabile Global Corporate della divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sottolinea l'impegno del gruppo nella transizione verso un'economia a basse emissioni. Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, evidenzia l'importanza delle partnership per uno sviluppo economico più sostenibile.

Impatto positivo sull'economia italiana

Intesa Sanpaolo ha già erogato circa 63 miliardi di euro per sostenere la green economy, l'economia circolare e la transizione ecologica. Un recente rapporto di Intesa Sanpaolo mostra come la crisi energetica abbia spinto le imprese ad aumentare gli investimenti nell'efficientamento energetico e nell'autoproduzione di energia. Le aziende con impianti di autoproduzione di energia rinnovabile ottengono vantaggi reddituali significativi; un dato questo che mostra il percorso virtuoso intrapreso. Il 40% dei gestori di Intesa Sanpaolo ha osservato l'autoproduzione di energia come strategia di decarbonizzazione adottata dai propri clienti. L'accordo con Edison Next rafforza questo impegno, offrendo alle aziende italiane un percorso chiaro verso un futuro più sostenibile e competitivo. Questo rapporto evidenzia una crescita significativa negli investimenti delle imprese in efficientamento energetico e autoproduzione energetica, un segnale positivo per l'economia italiana. È una strategia vincente a lungo termine.