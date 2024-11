Eurozona: a settembre bilancia commerciale in surplus di 12,5 miliardi

Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.136,7 miliardi di euro (con un aumento dello 0,4% rispetto al periodo gennaio-settembre 2023), mentre le importazioni sono scese a 1.995,8 miliardi di euro (con un calo del 5,6% nello stesso periodo). Il commercio intra-area dell'euro è sceso a 1.931,9 miliardi di euro nel periodo gennaio-settembre 2024, in calo del 3,4% rispetto al periodo gennaio-settembre 2023.

Unione Europea

Il saldo dell'UE ha mostrato un surplus di 9,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a settembre 2024, rispetto ai +7,3 miliardi di euro di settembre 2023.

Le esportazioni extra-UE di beni a settembre 2024 sono state pari a 212,6 miliardi di euro, in aumento dello 0,8% rispetto a settembre 2023 (210,9 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 203,1 miliardi di euro, in calo dello 0,3% rispetto a settembre 2023 (203,7 miliardi di euro).

Esaminando la ripartizione del saldo UE per prodotto, il quadro è simile al grafico dell'area euro. A settembre 2024, rispetto ad agosto 2024, il saldo UE è aumentato in modo significativo ed è passato da un deficit di -1,9 miliardi di euro a un surplus di +9,6 miliardi. Tale incremento è stato determinato principalmente da un maggiore surplus nei macchinari e nei veicoli (da +11,3 miliardi di euro a +16,4 miliardi di euro) e da una diminuzione del deficit per l'energia (in calo da -29,4 miliardi di euro a -25,9 miliardi di euro).