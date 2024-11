Enel: piano strategico 2025-27



Enel presenta un piano ambizioso per il periodo 2025-2027, prevedendo investimenti massicci e un aumento dei dividendi. Il piano evidenzia una solida posizione finanziaria e una chiara strategia di crescita.

Investimenti e crescita

Il piano prevede investimenti per 43 miliardi di euro, con un focus sulle energie rinnovabili (12 miliardi, inclusi acquisti di impianti esistenti) e sulle infrastrutture di rete (26 miliardi, di cui 16 miliardi in Italia). Enel mira ad aggiungere circa 12 gigawatt di capacità rinnovabile, raggiungendo un totale di circa 76 gigawatt nel 2027. La chiusura definitiva degli impianti a carbone è prevista entro il 2027. L'azienda punta ad aumentare l'efficienza, riducendo i costi di 1,5 miliardi di euro nel triennio, anche tramite la creazione di due nuove società (NewCo).

Dividendi e redditività di Enel

Il piano prevede un aumento significativo dei dividendi. La cedola per il 2024 sale da 0,43 a 0,46 euro per azione, con un minimo garantito di 0,46 euro per azione nel triennio, e la possibilità di un payout fino al 70% dell'utile netto ordinario. Enel prevede un aumento dell’Ebitda ordinario tra 24,1 e 24,5 miliardi di euro e dell’utile netto ordinario tra 7,1 e 7,5 miliardi di euro nel 2027. Il rapporto debito netto/Ebitda dovrebbe attestarsi a 2,5 volte a fine piano. Questo risultato è possibile grazie alla riduzione del debito e al miglioramento della struttura del capitale, aprendo la strada a nuove acquisizioni.

Strategia e obiettivi di Enel

Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, ha sottolineato la solidità finanziaria raggiunta e l’inizio di una nuova fase di crescita. La strategia si concentra su attività core, allocazione flessibile del capitale e miglioramento dell'efficienza e della redditività, inclusi nuovi modelli di business nel settore dei Data Center. Il piano non include i potenziali benefici economici derivanti da queste nuove iniziative. Una strategia che punta a creare valore per gli azionisti e gli stakeholder, accelerando la transizione energetica.