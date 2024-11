Crescita italiana nel settore cybersicurezza: un mercato da 2,15 miliardi



L'Italia si afferma come terzo mercato europeo nel settore della cybersicurezza, con prospettive di crescita significative e un'importante collaborazione pubblico-privata. Il settore mostra un forte dinamismo, con investimenti in aumento e una posizione competitiva a livello internazionale.

Mercato cybersicurezza: l'Italia si posiziona al terzo posto in Europa

Il mercato italiano della cybersicurezza vale 2,15 miliardi di euro, attestandosi al terzo posto nell'Unione Europea, dopo Germania e Francia. Questa cifra evidenzia la crescita del settore e la sua importanza strategica per l'economia nazionale. Il tasso di crescita annuo composto tra il 2023 e il 2027 è tra i più alti a livello globale, superando la media di paesi come Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Israele. Questo successo è dovuto alla qualità della tecnologia e delle richieste del mercato italiano, un fattore chiave per il futuro successo del settore.

Investimenti e collaborazioni strategiche: il ruolo di Microsoft e il Piano Mattei

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) promuovono attivamente l'internazionalizzazione delle imprese italiane nel settore. Michele Giacomelli, inviato speciale del Maeci, ha individuato come mercati prioritari il Nord Africa, il Medio Oriente, l'Africa subsahariana, l'America Latina e i Balcani. L'Italia partecipa alla Rsa Conference di San Francisco nel 2025, presentando un gruppo di startup e un programma per accedere al mercato statunitense. Inoltre, importanti investimenti sono previsti nel settore dei data center, con un progetto Microsoft da 4,2 miliardi di euro e potenziali investimenti aggiuntivi per 20-30 miliardi. Questo investimento significativo potrebbe creare sinergie con il Piano Mattei e l'Africa settentrionale. La normativa, come l'articolo 13 del decreto 104/2023, semplifica l'approvazione di investimenti strategici, accelerando i processi. In definitiva, il governo italiano sta operando per attirare investimenti significativi nel settore tecnologico, in particolare nel settore dei data center e dell'AI.

Cybersicurezza e AI: pilastri per lo sviluppo economico

Secondo Riccardo Guariglia, segretario generale della Farnesina, la cybersicurezza e l'AI sono fondamentali per lo sviluppo economico futuro. Una solida sicurezza informatica delle infrastrutture critiche è essenziale per la crescita economica e il rafforzamento della sovranità digitale europea. L'internazionalizzazione delle imprese del settore cyber non solo stimola la crescita economica, ma contribuisce anche a una maggiore sicurezza per tutti i paesi europei. Luca Nicoletti, dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, ha sottolineato l'importanza di cogliere questa opportunità di mercato e di incrementare la produzione tecnologica in Europa, creando le basi per un grande successo.