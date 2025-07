Unicredit, la mossa inattesa su Banco BPM cambia tutto: cosa succede all'OPS

Il regolamento prevede che un'offerta pubblica possa essere rilanciata fino a tre giorni di borsa prima della sua chiusura. In questo contesto, un rilancio da parte di Unicredit nelle prossime ore appare improbabile. Ciononostante, l'attenzione si concentra sulla Consob, che potrebbe decidere per una nuova sospensione dell'offerta, considerando gli ultimi sviluppi. Queste riflessioni trovano eco nelle parole di Paolo Savona durante un'audizione parlamentare. "Stiamo studiando se abbiamo poteri, di fronte a una situazione che non è ancora chiarita, se abbiamo ancora la possibilità di concedere altro. La prima risposta che abbiamo è che non è così però se dall’analisi giuridica emerge che li abbiamo, allora eserciteremo questi poteri", ha affermato il presidente dell'autorità. Le parole di Savona lasciano intendere una profonda analisi in corso, volta a comprendere la portata e l'applicazione dei poteri di vigilanza in un contesto così dinamico.

Gli sviluppi più recenti, cui faceva riferimento Savona, includono una valutazione preliminare della Commissione Europea al Governo italiano.



Questa valutazione ha evidenziato come alcune delle prescrizioni del Golden Power possano costituire una violazione del diritto europeo. Il Governo dovrà fornire una risposta entro venti giorni lavorativi, ovvero entro l'11 agosto. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di complessità all'operazione.

Una decisione da parte della Consob su un'eventuale proroga dell'OPS, che potrebbe estendersi fino a trenta giorni o meno, è attesa per l'inizio della prossima settimana. Un'ipotetica proroga sposterebbe la data di chiusura dell'OPS al 23 agosto. Questo orizzonte temporale più ampio permetterebbe al mercato di avere un quadro più definito, in particolare riguardo a un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) che il Governo potrebbe emettere in risposta alle osservazioni della Commissione Europea e del TAR.

Unicredit ha diverse strade percorribili in questo scenario incerto:

- La prima opzione potrebbe essere quella di ritirare l'offerta prima del 23 luglio, ovvero prima della riunione del consiglio di amministrazione del 22 luglio, dove si approveranno i conti del primo semestre;

- Oppure, nel caso in cui la Consob concedesse una proroga, l'istituto potrebbe valutare un rilancio.



Tale rilancio, secondo alcune analisi, potrebbe aggirarsi intorno al 10%. Questa mossa potrebbe anche aprire alla possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di quindici giorni;

- Esiste, con tutto ciò, una terza via: far decadere l'offerta attuale e ripresentarla in un secondo momento sotto la forma dell'articolo 102, facendo così ripartire l'intero iter di approvazione. In quest'ultimo caso, come riportato dal quotidiano Repubblica, basterebbe modificare alcuni numeri all'interno del prospetto, poiché le autorizzazioni già ottenute dalla BCE e dall'autorità di Concorrenza dell'UE rimarrebbero valide.

Nel frattempo, giungono nuovi segnali di avversità per Unicredit dalla Germania. Una delegazione di rappresentanti dei dipendenti di Commerzbank ha incontrato a Bruxelles i membri del Parlamento Europeo. Il loro obiettivo era esprimere profonde preoccupazioni in merito a una possibile acquisizione da parte di Unicredit. "Abbiamo chiarito che un’acquisizione non rappresenterebbe un progresso verso un’unione bancaria europea", ha dichiarato Nina Olderdissen, membro del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, in un post su LinkedIn.



La scorsa settimana, Unicredit ha raddoppiato la sua partecipazione nella banca tedesca, portandola al 20%, nonostante la chiara resistenza della dirigenza di Commerzbank e del Governo tedesco. L'istituto italiano detiene anche posizioni aperte in derivati che le consentono di salire fino al 28% del capitale, un segnale della sua determinazione, ma anche della complessa partita che sta giocando sul fronte internazionale.