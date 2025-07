Oracle apre le porte alle certificazioni gratuite in AI e cloud

I partecipanti avranno accesso a contenuti formativi di altissimo livello senza alcun costo. Non solo, potranno anche sostenere gli esami di certificazione, convalidando così le nuove abilità apprese. La partecipazione non richiede titoli di studio specifici, come diplomi o lauree. L'unico requisito indispensabile è la conoscenza della lingua inglese, poiché la quasi totalità dei corsi viene erogata in questa lingua, benché alcuni offrano opzioni in spagnolo e portoghese brasiliano. Le certificazioni Oracle rappresentano da tempo un sigillo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. L'azienda ha promosso per anni programmi di formazione di alta qualità, sia direttamente tramite Oracle Academy e Oracle University, sia indirettamente attraverso accordi con università e organizzazioni partner in numerosi Paesi. Questo impegno costante nell'ampliare il proprio vastissimo ecosistema di soluzioni e servizi è evidente. Race to Certification 2025 conferma la dedizione di Oracle nel favorire lo sviluppo delle competenze digitali e nel credere fortemente nel talento individuale.





I partecipanti alla Race to Certification 2025 avranno accesso a numerose opportunità, strutturate in quattro percorsi principali:

- Sviluppare le competenze AI più richieste a livello professionale: si parte da percorsi di apprendimento di base, come AI Foundations, che non richiedono esperienza pregressa. Poi si può progredire fino a ottenere tre certificazioni di livello superiore in AI Generativa, Data Science e AI Vector Search. Questo percorso completo, che include in totale quattro certificazioni, permette di imparare a progettare, costruire e implementare soluzioni di Intelligenza Artificiale concrete. Si utilizzeranno l'infrastruttura AI di livello enterprise di Oracle, i servizi di AI Generativa, la piattaforma dati AI e gli strumenti di machine learning, tutti progettati per ogni livello dello stack tecnologico Oracle. L'obiettivo è distinguersi come esperti altamente qualificati nel campo dell'AI;

- Migliorare le conoscenze sull'intera piattaforma Oracle Cloud Infrastructure (OCI): la seconda generazione del cloud enterprise di Oracle.



Si spazia dai concetti fondamentali del cloud fino all'architettura avanzata, alle tecniche di migrazione, al networking e all'automazione. Questo percorso offre l'opportunità di conseguire certificazioni in OCI Foundations, Architect, Migration Architect e Networking.

Esse forniscono le capacità necessarie per progettare e modernizzare infrastrutture enterprise. Inoltre, si possono rafforzare le competenze cloud computing con le certificazioni Developer e DevOps, e garantire prestazioni, affidabilità e resilienza grazie a Observability e Application Integration. Un totale di ben nove certificazioni sono ottenibili gratuitamente entro la fine di ottobre;

- Acquisire le competenze necessarie per progettare e gestire soluzioni multicloud integrate: sfruttando i servizi OCI, si può diventare esperti di connettività di rete tra diversi cloud. Si imparerà a implementare soluzioni Interconnect per Microsoft Azure e Oracle Database@Azure, così come Interconnect per Google Cloud e Oracle Database@Google Cloud.





Questo permetterà di padroneggiare la gestione di architetture multicloud sicure e ad alte prestazioni, con un totale di due certificazioni disponibili;

- Studiare la piattaforma di Data Management di Oracle: riconosciuta a livello mondiale come uno standard per la gestione dati di tipo enterprise, questa piattaforma è essenziale per proteggere, ottimizzare e rendere l'ambiente dei dati aziendali a prova di futuro. Il percorso consente di imparare a gestire, analizzare e innovare con i dati su larga scala, utilizzando Oracle Autonomous Database, Database Cloud Services e MySQL HeatWave per supportare workload diversificati. Si ha anche l'opportunità di sviluppare applicazioni sicure e scalabili con strumenti di sviluppo low-code come Oracle APEX (Application Express), analizzare gli insight con Oracle Analytics Cloud e comprendere le moderne architetture dati come data lake e data mesh.



In questo ambito sono disponibili un totale di sei certificazioni.

Rimanere al passo con i tempi, grazie alle certificazioni Oracle, può contribuire a progredire rapidamente nel proprio percorso professionale. Questo vale indipendentemente dal livello di formazione pregresso o dal ruolo che si ricopre. L'unico requisito, come già menzionato, è la conoscenza della lingua inglese, poiché tutti i corsi la prevedono, con alcune eccezioni in spagnolo e portoghese brasiliano. Tali certificazioni non solo attestano una profonda conoscenza delle tecnologie specifiche, ma anche la capacità di applicarle concretamente per risolvere problemi aziendali, anche i più complessi.