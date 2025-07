La resilienza di Wall Street si scontra con il voto cruciale del Giappone: i mercati globali al bivio

Nonostante l'indice più ampio di MSCI per le azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, abbia toccato il suo massimo dalla fine del 2021, il Nikkei di Tokyo ha registrato un calo dello 0,3%. Lo yen, in particolare, si avvia verso la seconda settimana consecutiva di perdite, con una flessione di circa lo 0,7%, portandosi a 148,45 contro il Dollaro USA e attestandosi vicino a un minimo di due mesi. Anche i rendimenti dei JGB a 10 anni sono scesi di un punto base al 1,545% venerdì, pur rimanendo vicini al picco di 1,585%, il più alto da 17 anni, raggiunto all'inizio della settimana. Le borse europee, invece, si preparano a un'apertura in rialzo, con i future dell'Eurostoxx 50 che mostrano un incremento dello 0,3%. Si può osservare un andamento cumulativo percentuale da inizio anno nel valore delle valute estere rispetto al Dollaro USA. L'imminente elezione domenicale in Giappone potrebbe rivelarsi la più rilevante per la Camera alta da anni, introducendo un ulteriore livello di instabilità politica in un periodo già incerto per i tassi di interesse, per le crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale e per lo scarso progresso nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti.



La situazione economica interna non facilita le cose: l'inflazione core giapponese ha rallentato a giugno, ma si mantiene comunque al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale, sottolineando le sfide legate al costo della vita che affliggono il governo Ishiba. Un grafico specifico mostra l'andamento dell'inflazione core, core core, dei beni e dei servizi in Giappone. Per il resto, gli investitori sembrano piuttosto soddisfatti dalla resilienza dell'economia statunitense e dai solidi utili aziendali. I future di Wall Street appaiono leggermente più decisi, e i risultati di Netflix hanno superato le aspettative, in parte grazie a un Dollaro USA più debole. Questo fattore potrebbe preannunciare buone notizie per i guadagni da esportazione delle aziende statunitensi. Il calendario economico e degli eventi è, per la maggior parte, piuttosto scarno per il resto della giornata. Il Governatore della Fed, Christopher Waller, ha ribadito il suo sostegno a un taglio dei tassi di interesse alla fine di questo mese, citando i crescenti rischi per l'economia.



Eppure, i future sui tassi della Fed indicano una probabilità quasi nulla di un'azione entro il 30 luglio, mentre un taglio a settembre è prezzato solo al 60%. Per l'intero anno, è prevista una riduzione totale di 45 punti base.