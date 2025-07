Dazi USA: l'Europa spera in un accordo tra il 10 e il 15% con Trump

Il sentiero resta stretto, intricato da nodi irrisolti in settori strategici per l'Europa. Pensiamo all'automotive e all'agroalimentare, ambiti cruciali per l'economia del Vecchio Continente. A complicare il quadro, la recente minaccia della Casa Bianca di estendere le stangate anche a farmaci e semiconduttori, settori ad alta tecnologia e valore aggiunto. Per questo motivo, forte anche della crescente propensione della Germania ad agire, l'Europa sta affilando le armi. Sta studiando un terzo pacchetto di contro-dazi, stavolta sui servizi, che includerebbero colossi del Big Tech ma non solo. Prevede anche controlli più stringenti sull'export, misure da attivare qualora i negoziati dovessero fallire. La posizione delineata da Giorgia Meloni è chiara e risuona con forza. La presidente del Consiglio, da settimane impegnata al fianco degli altri leader europei e di Ursula von der Leyen, ha esortato a compiere ogni sforzo per "scongiurare la guerra commerciale con gli Stati Uniti". Una tale prospettiva, ha sottolineato Meloni, "non avrebbe senso e colpirebbe soprattutto i lavoratori".



Uno scenario preoccupante, quello paventato da Confindustria. Secondo le loro stime, se l'aliquota dovesse raggiungere il 30%, l'Italia potrebbe subire un calo fino a 38 miliardi di euro nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, su un valore complessivo annuo di circa 65 miliardi. L'Europa, che un tempo era considerata "brutale", ora si sta comportando "in modo molto gentile". Questa la recente osservazione di Donald Trump ai microfoni di Real America’s Voice, un commento che continua ad alimentare le speranze dell'UE per la chiusura di un accordo. La partita si gioca ancora sui terreni più delicati: automobili, farmaci e agroalimentare. Sul fronte dell'automotive, in particolare, sotto la forte pressione delle ammiraglie tedesche, Bruxelles ha avanzato una proposta. Prevede di ridurre l'attuale dazio del 10% sulle auto americane in cambio di un impegno esplicito da parte dell'amministrazione statunitense a non superare la soglia del 20% sulle esportazioni europee, scendendo dall'attuale 25%. Per S&P Global Ratings, l'introduzione di dazi dell'UE sui beni statunitensi avrebbe un impatto piuttosto modesto sull'inflazione europea.



Probabilmente si tratterebbe solo di pochi decimi di punto percentuale, e difficilmente influenzerebbe in modo significativo l'attività economica complessiva. Il rischio maggiore, si evince dalle analisi, potrebbe derivare da interruzioni significative nelle catene di approvvigionamento, che potrebbero avere effetti a cascata ben più ampi. È nel settore dei servizi che l'Europa potrebbe sentire il peso maggiore di eventuali frizioni. L'Unione Europea dipende infatti fortemente dai servizi statunitensi, in particolare nei comparti della tecnologia, dei pagamenti e della consulenza.