Wall Street sale inattesa: perché l'ottimismo sfida timori e instabilità globale

Ma è solo l'apparenza.

Le ragioni di questo apparente quiete e rialzo si trovano in parte nelle decisioni politiche. La forte ansia generata ad aprile dalla "guerra commerciale" del presidente Trump si è attenuata quando la Casa Bianca ha posticipato alcune delle tariffe più pesanti, concesso esenzioni e celebrato accordi che sembrano segnalare una disponibilità a indietreggiare dalla linea dura iniziale. Inoltre, i dati sull'inflazione continuano a mostrare che l'impatto delle tariffe sui prezzi al consumo non si è ancora tradotto in aumenti significativi. Mentre gli investitori osservano con attenzione l'impatto di deportazioni e tagli al personale governativo sul mercato del lavoro, i dati finora suggeriscono che l'economia USA mantiene una certa robustezza. Persino la reazione del mercato azionario all'attacco di Israele contro l'Iran è stata relativamente contenuta.

Martedì, con il signor Trump che chiedeva all'Iran una resa incondizionata, l'S&P 500 è sceso solo dello 0,8%.

Per molti osservatori, tuttavia, i movimenti superficiali del mercato azionario non raccontano l'intera storia. Nei mercati dei derivati, diversi investitori si stanno ancora preparando per una potenziale e significativa caduta dei prezzi delle azioni nella seconda metà dell'anno. Nel mercato dei bond, le preoccupazioni per il debito del governo statunitense, ormai vicino ai 35 trilioni di dollari, persistono. Un'analisi più approfondita dell'indice S&P 500 rivela che la fiducia generale degli investitori è inferiore a quanto suggerirebbe il quasi record.

La cosa curiosa è che all'esterno appare un mercato relativamente normale, ma c'è anche una grandissima incertezza sottostante.

Dopo essere sceso di quasi il 19% dal suo picco di febbraio, l'S&P 500 ha toccato il fondo l'8 aprile e ha iniziato a recuperare il giorno successivo, quando il signor Trump ha rimandato molte delle tariffe più incisive fino a luglio. L'indice è salito di quasi il 10% in un solo giorno.

Da allora, ogni movimento rialzista significativo – quando l'S&P 500 è salito del 2% o più – è coinciso con un annuncio importante riguardante un ridimensionamento delle tariffe. Il guadagno maggiore, un 3,3% il 12 maggio, è avvenuto il giorno in cui Cina e Stati Uniti hanno concordato una pausa sulle cosiddette tariffe reciproche che avevano superato il 100%.

Tutti i principali settori dell'indice, tranne quello sanitario, sono saliti dal minimo di aprile, ma l'entusiasmo degli investitori si è concentrato su un numero ristretto di note azioni tecnologiche: quelle di colossi come Alphabet, Meta e Nvidia.



Questo è un tratto distintivo dell'S&P 500 negli ultimi anni. Il modo in cui l'indice è calcolato significa che le aziende più grandi hanno l'impatto maggiore, sia al rialzo che al ribasso. E la crescita di queste società tecnologiche ha superato di gran lunga quella di altre aziende, rendendo le maggiori componenti dell'indice più grandi che mai rispetto al resto.

Se si rimuovono queste poche azioni, il quadro cambia radicalmente. Senza le cosiddette Magnificent Seven, un gruppo che include Microsoft, Amazon, Tesla, Apple, Nvidia, Meta e Alphabet, il rialzo dell'indice dal minimo di aprile sarebbe quasi dimezzato.

Mentre le oscillazioni turbolente dei prezzi di aprile si sono calmate, gli investitori restano nervosi, temendo un ritorno della volatilità poiché persistono incertezze su tariffe, spesa pubblica e persino sulla disponibilità di manodopera nell'economia dopo le misure sull'immigrazione.



Il segnale che arriva dal mercato delle opzioni indica che gli investitori si stanno preparando per una potenziale scivolata delle azioni quest'anno. Le opzioni permettono di scommettere sulla direzione futura dell'S&P 500 (e di altri strumenti finanziari) a giorni, settimane o mesi di distanza, quindi il loro trading può fornire un'indicazione di cosa si aspettano gli investitori nel tempo.

Un segnale proviene dal VIX, l'indice che riflette le aspettative di volatilità dell'S&P 500 nei prossimi 30 giorni. Il VIX, noto come "l'indice della paura" di Wall Street, ha registrato un picco ad aprile, ma si è poi attenuato, suggerendo che gli investitori si aspettano una maggiore calma nell'immediato futuro.



Ma un indicatore simile della volatilità attesa suggerisce che i trader non hanno la stessa fiducia nelle prospettive a più lungo termine. Uno dei modi per misurare le scommesse su un forte calo dell'S&P 500, chiamato "skew" (asimmetria), si trova al 96° percentile, secondo i dati di Cboe Global Markets, il che significa che è stato più alto solo nel 4% dei casi.

Una minaccia più immediata per il mercato è il potenziale di una nuova accelerazione dell'inflazione, come molti economisti hanno previsto. Sebbene alcune delle tariffe del signor Trump siano destinate ad aumentare i prezzi al consumo, finora ciò non è stato riscontrato nei dati, mantenendo i mercati relativamente tranquilli. Un aumento sostenuto dei prezzi del petrolio potrebbe cambiare questo scenario. Questo invertirebbe la tendenza alla diminuzione dei prezzi del petrolio vista nell'ultimo anno, che ha contribuito a mantenere l'inflazione sotto controllo.



I prezzi del greggio sono effettivamente aumentati la scorsa settimana quando Israele ha lanciato un attacco su vasta scala contro l'Iran.

Questi guadagni – circa il 10% – hanno riportato i prezzi solo ai livelli medi dell'anno precedente. Ma la situazione, inclusa la potenziale interruzione delle esportazioni globali di petrolio che transitano per il Golfo Persico, potrebbe ancora intensificarsi. Il Brent Crude è salito del 4,4% martedì, raggiungendo 76,45 dollari, dopo i commenti del signor Trump sull'Iran. Anche senza lo scenario peggiore, più a lungo si protrae il conflitto, maggiore è la probabilità che i prezzi del petrolio contribuiscano alle pressioni inflazionistiche già presenti nell'economia. Ciò darebbe alla Federal Reserve motivo di non tagliare i costi di indebitamento (tassi interesse), pesando sul sentiment dei mercati.



Ma un'altra misura del rischio nel mercato dei bond governativi, quella che confronta il rendimento dei Treasury USA con i cosiddetti tassi privi di rischio, è vicina al suo livello più alto mai registrato, un dato che risale al 2020. Questo è legato a qualcosa chiamato SOFR, o Secured Overnight Financing Rate, un tasso che indica il costo al quale banche, gestori patrimoniali e hedge fund si prestano denaro a brevissimo termine. Il SOFR ha sostituito il LIBOR, o London Interbank Offered Rate, che era stato macchiato da uno scandalo di manipolazione.

Il SOFR è considerato quanto di più vicino a un tasso di interesse privo di rischio sul mercato, rappresentando il livello base per i tassi interesse indipendentemente da chi sia il mutuatario. Il divario tra il SOFR e il rendimento del Treasury USA a 30 anni si è ampliato al suo livello massimo nei dati disponibili ad aprile ed è rimasto vicino a quel livello da allora.



Potrebbe essere un segnale del calante appetito degli investitori per ulteriore debito governativo statunitense, o che vedono una maggiore probabilità che il governo non riesca a ripagare i suoi creditori. In entrambi i casi, ciò rappresenta un rischio non solo per gli investitori in bond, ma per la stabilità dei mercati finanziari globali, nel mercato azionario e altrove. Se l'aumento costante e ordinato dei rendimenti dei Treasury USA dovesse raggiungere un punto di rottura, i rendimenti potrebbero salire improvvisamente e bruscamente. E poiché i rendimenti dei Treasury USA sono parte della base per i mercati finanziari, l'indebitamento e le valutazioni in tutto il mondo, l'impatto di un simile picco potrebbe essere severo. Finora, questo scenario non si è materializzato.



Un'asta di debito a 30 anni la scorsa settimana è andata liscia.