Oracle lancia il cloud super sicuro per i dati classificati: ecco perché è strategico

Questo isolamento fisico e logico è cruciale per gestire dati riservati e confidenziali, spesso definiti "classified".

La ragione di un prodotto così specifico è chiara. Nell'attuale scenario globale, i rischi legati agli attacchi informatici sono in costante aumento. Le normative sulla protezione dei dati diventano sempre più severe e la sicurezza nazionale richiede un livello di controllo sull'infrastruttura digitale che i normali servizi cloud connessi non possono garantire. Oracle Compute Cloud@Customer Isolated è la risposta diretta a queste esigenze. Mira a mitigare i rischi, facilitare l'adesione a regolamenti stringenti e supportare in modo robusto le necessità di difesa e sicurezza.





Nonostante l'isolamento, il servizio mantiene le funzionalità avanzate di un ambiente cloud moderno. Offre le stesse capacità di calcolo, storage e networking, insieme agli strumenti e ai servizi disponibili in Oracle Compute Cloud@Customer.

Questo equilibrio tra sicurezza e funzionalità permette alle organizzazioni di sfruttare i benefici del cloud, come l'accelerazione dell'innovazione e l'applicazione dell'AI, migliorando l'efficienza operativa senza rinunciare alla piena sovranità

- sui propri dati e sul controllo dell'infrastruttura sottostante.





La flessibilità di implementazione è un altro punto di forza. Il sistema può essere fornito anche solo come un singolo rack. È scalabile per adattarsi alle esigenze specifiche. Questo consente di implementare rapidamente servizi OCI Compute direttamente on-premises

- e in un ambiente completamente isolato. Ciò è particolarmente utile per i clienti del settore difesa, permettendo loro di avviare rapidamente la migrazione al cloud ovunque le loro missioni lo richiedano.





Ci sono percorsi di adozione diversi, studiati per rispondere a varie necessità operative.

- Un'opzione è il percorso chiamato Fast-Start.

- Questo permette di installare Oracle Compute Cloud@Customer Isolated presso il cliente in sole 6-8 settimane e, contemporaneamente, di iniziare a creare una Oracle Cloud Isolated Region da utilizzare per future esigenze.

- In alternativa, si può optare per un approccio più graduale, partendo da implementazioni tattiche per l'edge computing realizzate sempre con Oracle Compute Cloud@Customer Isolated. Questo può poi evolvere fino alla creazione di una Oracle Cloud Isolated Region di livello hyperscale

- e totalmente isolata, ovvero air-gapped.





La Oracle Cloud Isolated Region rappresenta il massimo livello di sicurezza offerto in questa soluzione. Essendo disconnessa da Internet e da altri cloud, garantisce il controllo completo e il livello necessario di sovranità e sicurezza dei dati indispensabile per operazioni critiche, specialmente in ambito di difesa.







"La protezione della sicurezza, anche degli Stati, è da sempre una priorità assoluta per Oracle", ha affermato Matt Leonard, Vice President, Edge Cloud Product Management di Oracle. Ha aggiunto che "Oracle Compute Cloud@Customer Isolated è progettato per consentire ai settori più regolamentati di beneficiare del cloud e dell'AI con la flessibilità necessaria per impiegare queste tecnologie in qualsiasi contesto”.





Anche i partner strategici riconoscono il valore di questa tecnologia. Andy Laidler, Chief Digital Officer di Fujitsu Defence and National Security, ha sottolineato come i servizi digitali siano diventati la "spina dorsale operativa" su cui il settore della difesa fa affidamento, dalla logistica al comando e controllo. Ha evidenziato che le forze di difesa necessitano di una connettività che segua l'andamento della missione.



Secondo Laidler, la soluzione Secure Cloud di Fujitsu incorpora l'intera gamma di opzioni di implementazione Oracle per fornire capacità cloud dove sono più necessarie. Ha concluso affermando che "Oracle Compute Cloud@Customer Isolated offre un ambiente sicuro e isolato e accesso ai dati ovunque, in qualsiasi momento e in tutte le condizioni, per il successo delle missioni".





L'offerta Oracle Compute Cloud@Customer Isolated sarà disponibile a livello globale nel corso di quest'anno.