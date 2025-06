Mercati finanziari: venti di guerra e incertezze sulla politica monetaria

La scena globale dei mercati finanziari resta tesa.

Le piazze europee hanno terminato un’altra giornata all’insegna dell’incertezza, strette tra le persistenti tensioni tra Iran e Israele e le mosse non lineari degli Stati Uniti.

Nel frattempo, Wall Street ha mostrato una direzione più definita verso la fine della mattinata americana.

Le dichiarazioni del presidente Donald Trump hanno alimentato questa spinta.

"Non so se attaccheremo l'Iran, che ora vuole negoziare", ha affermato, aggiungendo che Teheran "ci ha contattato, è molto tardi, ma non è mai troppo tardi".