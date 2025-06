Inflazione Eurozona: a maggio sotto il 2%, i numeri Eurostat

All'interno dell'UE, si osservano differenze marcate tra i vari Stati membri. I tassi annuali più bassi nel maggio 2025 si sono registrati in:

- Cipro (0,4%);

- Francia (0,6%);

- Irlanda (1,4%).

Sul fronte opposto, i tassi annuali più elevati sono stati riscontrati in:

- Romania (5,4%);

- Estonia (4,6%);

- Ungheria (4,5%).

Rispetto al mese di aprile 2025, il tasso di inflazione annuale è diminuito in quattordici Stati membri, è rimasto stabile in uno, ed è invece aumentato in dodici.

Analizzando più a fondo i fattori che contribuiscono all'inflazione annuale nell'area dell'euro nel maggio 2025, spicca in particolare il peso dei servizi. Questi hanno rappresentato il contributo maggiore, aggiungendo 1,47 punti percentuali al tasso complessivo.

Seguono i prodotti alimentari, alcol e tabacco con un contributo di +0,62 punti percentuali. I beni industriali non energetici hanno aggiunto +0,16 punti percentuali, mentre l'energia ha continuato a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi, sottraendo -0,34 punti percentuali.