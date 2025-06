BCE: l'allarme sui prestiti inesigibili e l'Europa a due velocità

Un segnale d'allarme arriva dalla BCE sul fronte del rischio credito in Europa. Non è nei momenti difficili che si creano la maggior parte dei prestiti inesigibili, quelli che poi pesano sui bilanci delle banche, ma piuttosto quando l'economia cresce e sembra tutto facile. È proprio in questi periodi, ha sottolineato Sharon Donnery, membro del Consiglio di Sorveglianza della BCE, che bisogna agire per evitare problemi futuri.

Questo scenario disegna un'Europa del rischio credito a due velocità, ma con una direzione ribaltata rispetto al passato.