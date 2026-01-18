La vera minaccia di Davos: l'erosione dell'ordine globale minaccia le aziende globali



Solo un anno fa, il presidente americano aveva già dettato un tono caotico, minacciando dazi generalizzati e spingendo la Federal Reserve a tagliare immediatamente i tassi di interesse.

Oggi, la situazione non è migliorata. La guerra in Ucraina continua e il presidente Volodymyr Zelenskyy è arrivato a Davos cercando di mobilitare ulteriore sostegno internazionale. Pochi giorni prima, Trump aveva espresso una visione dove l'Ucraina appariva meno disposta della Russia a cercare la pace, un commento che ha ulteriormente acceso il dibattito sulla solidità delle alleanze occidentali.

Il vero incubo per il mondo degli affari, che influenza le strategie aziendali internazionalizzazione, si riflette chiaramente nelle indagini condotte dal WEF stesso. Interrogando oltre 1.300 leader politici, accademici e dirigenti d'azienda sulle loro maggiori preoccupazioni per il futuro, è emersa una classifica netta.

Il rischio geoeconomico per le aziende, ovvero lo scontro per il dominio economico tra le grandi potenze, è stato identificato come il pericolo più pressante per i prossimi due anni.



Questa paura è palpabile in un contesto in cui la Geopolitica e affari globali si sovrappongono. Le principali minacce individuate sono:

- La "confrontazione geoeconomica" tra le grandi potenze, evidenziando il rischio geoeconomico per le aziende;

- Il pericolo di una guerra aperta tra nazioni, una preoccupazione che ha acquisito rilevanza in scenari internazionali complessi;

- Le tensioni sui mercati finanziari e l'aumento dei tassi di interesse;

- L'instabilità politica interna nei paesi chiave;

- I rischi ambientali e climatici. Nonostante l'enorme potere militare proiettato dagli Stati Uniti in paesi come il Venezuela, e il raddoppio della retorica sull'annessione della Groenlandia e le minacce contro l'Iran, questa aggressività potrebbe innescare una crescente resistenza globale. Le nazioni in via di sviluppo e la Cina continuano a espandere la loro quota nell'economia mondiale. Questo lento ma inesorabile spostamento indica che l'equilibrio di potere a lungo termine si sta gradualmente allontanando dagli USA.









Nonostante il multilateralismo, pilastro fondante del WEF, sembri vacillare, esiste una resistenza evidente. Si è manifestata nella decisione, inusuale per banchieri centrali solitamente cauti, di difendere apertamente l'indipendenza del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, attraverso una lettera congiunta senza precedenti.

Parallelamente, mentre Trump guida la delegazione statunitense, altri leader europei si fanno portavoce della cooperazione transatlantica, del libero scambio e della ferma difesa dell'Ucraina.

Tra questi ci sono il capo della NATO, Mark Rutte, il presidente francese e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha partecipato. Egli ha riflettuto sulle priorità per il 2026, affermando che "quando i leader calpestano il diritto internazionale, quando scelgono quali regole seguire, non solo minano l'ordine globale, ma stabiliscono un precedente pericoloso".



Sebbene la Russia abbia avviato questo processo in Ucraina, e il conflitto in Medio Oriente, con il bombardamento quasi totale di Gaza da parte di Israele, sollevi gravi preoccupazioni sui crimini di guerra, è la condotta statunitense ad aver spinto l'ordine internazionale del dopoguerra più vicino al baratro. A livello globale, la spesa militare ha raggiunto i 2,7 trilioni di dollari, con un aumento annuo del 9,4%, il rialzo più ripido dalla fine della Guerra Fredda. Le nazioni si affrettano a incrementare i bilanci bellici in risposta alle minacce percepite provenienti dalla Russia, dalla Cina e dagli Stati Uniti.

Dopo oltre cinquant'anni dalla sua fondazione, la forza attrattiva del WEF per i potenti resta immutata. Sono attesi più di 60 capi di stato o di governo, oltre a 55 ministri delle finanze e dell'economia, e oltre 800 amministratori delegati o presidenti di grandi società.

Le aziende continuano a pagare ingenti quote annuali e 27.000 franchi svizzeri per ogni membro della loro delegazione.

Tra gli ospiti d'onore figurano figure chiave nel boom dell'AI che ha sostenuto Wall Street e arricchito un gruppo di miliardari statunitensi negli ultimi dodici mesi, come il presidente di Nvidia, Jensen Huang, l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, e il fondatore di Anthropic, Dario Amodei.





Gli incontri si svolgono tra discussioni pubbliche e migliaia di riunioni private in tutto il vasto sito della conferenza, culminando in feste notturne sponsorizzate dal settore privato.

Non si può ignorare, però, l'impatto ambientale di questo evento: un'analisi commissionata da Greenpeace ha rilevato che i voli di jet privati collegati a Davos sono triplicati tra il 2023 e il 2025. Il WEF, comunque, continua a essere un punto focale per la cooperazione multilaterale, anche se i riflettori spesso si concentrano sui grandi scontri.

Quest'anno, ad esempio, le Nazioni Unite lanceranno un panel scientifico indipendente sull'AI, un gruppo di quaranta esperti incaricati di moderare i modelli di AI guidati principalmente dalle aziende statunitensi.

Questo raduno segna l'inizio di una nuova fase, priva della presenza dominante di “Mister Davos”: il fondatore del WEF, Klaus Schwab. L'ottantasettenne, che ospitò il primo summit nel 1971, si è ritirato dal consiglio di amministrazione l'anno scorso. Nonostante fosse stato scagionato da “illeciti materiali” dopo indagini che avevano fatto luce su irregolarità minori, Schwab non è atteso quest'anno.





Per non perdere la ribalta, ha pubblicato un nuovo libro, Restoring Truth and Trust, in coincidenza con l'evento.

La sua assenza stimola riflessioni sul futuro e sulla legittimità dell'evento stesso.