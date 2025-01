Wall Street chiude una settimana in rialzo tra ottimismo e attesa per la nuova amministrazione

I dati economici di questa settimana hanno smorzato i timori di una ripresa dell'inflazione, mentre cresce l'aspettativa che la Federal Reserve (Fed) anticipi e aumenti i tagli dei tassi quest'anno.

Il Dipartimento del Commercio ha comunicato venerdì che la costruzione di case unifamiliari negli Stati Uniti è salita ai massimi degli ultimi dieci mesi. "Tuttavia, è probabile che la domanda venga frenata dall'aumento dei tassi ipotecari e da un'eccessiva offerta di nuove proprietà", hanno sottolineato gli analisti. Un rapporto separato ha rivelato un'impennata della produzione manifatturiera il mese scorso.

L'insediamento del presidente eletto Donald Trump è previsto per lunedì, giorno in cui i mercati statunitensi resteranno chiusi per la festività del Martin Luther King Jr.



Day. Nelle scorse settimane, le incertezze legate alle politiche di Trump, come i dazi, hanno pesato sui mercati, per il timore di una ripresa dell'inflazione e un rallentamento dei tagli dei tassi da parte della Fed.

Il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è salito di 334,70 punti, pari allo 0,78%, a 43.487,83; l'indice S&P 500 (.SPX) è aumentato di 59,32 punti, pari all'1,00%, a 5.996,66 e il Nasdaq Composite (.IXIC) ha guadagnato 291,91 punti, pari all'1,51%, a 19.630,20. Per la settimana, il Dow è cresciuto del 3,69%, l'S&P del 2,92% e il Nasdaq del 2,43%.

Il rendimento del titolo di riferimento statunitense a 10 anni è salito di 1,3 punti base al 4,619%, ma si è allontanato dal picco di 14 mesi del 4,809% raggiunto all'inizio di questa settimana.

Beth Hammack, presidente della Fed di Cleveland, ha affermato che l'inflazione rimane un problema, poiché i dati recenti indicano un'economia resiliente. Il governatore della Fed, Christopher Waller, ha invece indicato giovedì che la banca centrale potrebbe tagliare i tassi prima e più rapidamente del previsto, poiché è probabile che l'inflazione continui a diminuire.

La Fed dovrebbe mantenere i tassi invariati nella riunione politica di fine mese, con i mercati che prezzano una probabilità superiore al 50% per un taglio di almeno 25 punti base entro giugno, secondo i dati LSEG. Nove degli undici settori dell'S&P 500 sono aumentati, guidati da un rialzo dell'1,7% dei titoli discrezionali di consumo (.SPLRCD), mentre i settori della sanità (.



SPXHC) e dell'immobiliare (.SPLRCR) sono diminuiti.

Nvidia è salita del 3,1% e Broadcom del 3,5% dopo che Barclays ha alzato i suoi target di prezzo sui titoli, contribuendo a spingere l'indice dei semiconduttori PHLX del 2,84%. Inoltre, Intel è aumentata del 9,25% sulla speculazione di un'acquisizione e Qorvo è schizzata del 14,43% dopo che l'investitore attivista Starboard Value ha rivelato una partecipazione del 7,7% nel produttore di chip.

Le azioni delle società di social media come Meta hanno avuto una reazione contenuta dopo che la Corte Suprema si è pronunciata contro la sfida di TikTok a una legge che ne forzerebbe la vendita o il divieto negli Stati Uniti.



Le azioni di Meta sono aumentate dello 0,24%, mentre Snap è scesa del 3,21%. Sul NYSE, le azioni in rialzo hanno superato quelle in ribasso con un rapporto di 2,16 a 1, mentre sul Nasdaq il rapporto è stato di 1,73 a 1. L'S&P 500 ha registrato 24 nuovi massimi di 52 settimane e nessun nuovo minimo, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 66 nuovi massimi e 73 nuovi minimi. Il volume sugli scambi statunitensi è stato di 14,57 miliardi di azioni, rispetto alla media di 15,65 miliardi per l'intera sessione degli ultimi 20 giorni di negoziazione.

In sintesi, la settimana si è chiusa con ottimismo sui mercati azionari statunitensi, sostenuta da dati economici incoraggianti e dalle aspettative di tagli dei tassi d'interesse da parte della Fed. I guadagni sono stati diffusi tra diversi settori, nonostante le incertezze legate alle politiche della nuova amministrazione Trump.



Ecco i principali indici e variazioni:

Dow Jones Industrial Average (.DJI): 43.487,83 (+0,78%)

S&P 500 (.SPX): 5.996,66 (+1,00%)

Nasdaq Composite (.IXIC): 19.630,20 (+1,51%)

Guadagni settimanali:

Dow: +3,69%

S&P: +2,92%

Nasdaq: +2,43%