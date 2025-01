Trump lancia la sua criptovaluta e il valore sale alle stelle

Il valore di $TRUMP, partito da un prezzo di acquisto di 18 centesimi, è schizzato a 30 dollari, con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 5 miliardi di dollari. Questo boom è stato trainato dall'entusiasmo dei sostenitori di Trump e da investitori esperti in criptovalute, desiderosi di capitalizzare sulla speculazione. Alcuni esperti del settore temono un possibile schema "pump and dump", in cui grandi investitori potrebbero gonfiare artificialmente il valore per poi vendere rapidamente, lasciando i piccoli investitori con perdite ingenti.

La società che gestisce il progetto ha immesso sul mercato 200 milioni di $TRUMP, con un piano di rilascio graduale fino a raggiungere un miliardo di unità in tre anni. Un dettaglio significativo è che due società legate a Donald Trump, la Trump e la Fight Fight Fight Llc, detengono gli 800 milioni di "meme-coin" rimanenti.

Ai prezzi attuali, questa quota varrebbe quasi 24 miliardi di dollari, aprendo la strada a potenziali guadagni ingenti per Trump nei prossimi anni.

Il sito ufficiale di $TRUMP afferma che la criptovaluta "non è politica e non ha nulla a che fare con alcuna campagna politica o carica politica o agenzia governativa". Tuttavia, la sovrapposizione tra le attività imprenditoriali di Trump nel mondo delle criptovalute e il suo ruolo politico potrebbe suscitare nuove critiche e sollevare interrogativi sulle possibili implicazioni etiche. Inoltre, sul sito si sottolinea che i "Trump Memes sono da intendere come espressione di supporto e impegno" per gli ideali e non come un'opportunità di investimento.

Trump, da parte sua, ha promesso di adottare regolamenti favorevoli alle criptovalute, allentando il controllo delle autorità.

Questa posizione potrebbe ulteriormente alimentare la speculazione sul valore di $TRUMP e sollevare preoccupazioni sulla trasparenza del mercato. La vicenda di $TRUMP rappresenta un esempio emblematico della crescente interconnessione tra finanza, politica e tecnologia, e il suo sviluppo sarà sicuramente oggetto di attento monitoraggio.