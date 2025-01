TikTok, il futuro in bilico: l'ombra del divieto incombe sugli Stati Uniti, domattina chiuderà

La decisione unanime della Corte Suprema, 9-0, pone la popolare piattaforma social e i suoi 170 milioni di utenti americani in una situazione di incertezza. Il loro destino sembra ora nelle mani di Donald Trump, che ha promesso di "salvare" TikTok una volta tornato alla presidenza lunedì. Secondo l'azienda "a meno che l'amministrazione Biden non fornisca immediatamente una dichiarazione definitiva per soddisfare i fornitori di servizi più importanti, assicurando la non applicazione della legge, sfortunatamente TikTok sarà costretta a oscurarsi il 19 gennaio". La Casa Bianca ha preferito non rilasciare commenti.

Apple, Google, Oracle e altre compagnie potrebbero incorrere in pesanti sanzioni se continueranno a fornire servizi a TikTok dopo l'entrata in vigore del divieto.

La legge è stata approvata l'anno scorso con una grande maggioranza bipartisan al Congresso e firmata da Biden, nonostante ora molti dei legislatori che l'hanno votata stiano cercando di mantenere TikTok operativa negli Stati Uniti. TikTok, ByteDance e alcuni utenti dell'app hanno contestato la legge, ma la Corte Suprema ha stabilito che essa non viola il Primo Emendamento della Costituzione statunitense sulla libertà di espressione.

ByteDance non ha fatto molto per cedere TikTok entro la scadenza di domenica, ma lo stop all'app potrebbe essere temporaneo. Trump, che nel 2020 aveva tentato di vietare TikTok, ha dichiarato di voler intervenire per salvarla. "La mia decisione su TikTok sarà presa in un futuro non troppo lontano, ma devo avere il tempo di esaminare la situazione.



Restate sintonizzati!", ha detto Trump sui social. Shou Zi Chew, CEO di TikTok, parteciperà al secondo insediamento di Trump lunedì a Washington. Trump ha aggiunto di aver discusso di TikTok con il Presidente cinese Xi Jinping durante una telefonata venerdì.

La proprietà cinese di TikTok ha sollevato preoccupazioni tra i leader statunitensi, soprattutto in un momento di crescenti tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali. I legislatori e l'amministrazione di Biden hanno affermato che la Cina potrebbe usare TikTok per raccogliere dati su milioni di americani, per molestie, reclutamento e spionaggio. "La portata di TikTok e la sua vulnerabilità al controllo di un avversario straniero, insieme alla vasta quantità di dati sensibili che la piattaforma raccoglie, giustificano un trattamento diverso per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale del governo", ha dichiarato la Corte Suprema.



TikTok è diventata una delle piattaforme social più importanti negli USA, soprattutto tra i giovani.

L'algoritmo di TikTok, il suo principale punto di forza, fornisce agli utenti brevi video personalizzati. Milioni di utenti, in vista della scadenza del 19 gennaio, sono passati ad altre app cinesi come RedNote, scoprendo di dover decifrare la piattaforma in mandarino per riavviare i loro feed.

Il Procuratore Generale Merrick Garland ha affermato che la sentenza conferma che la legge tutela la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "I regimi autoritari non dovrebbero avere libero accesso ai dati sensibili di milioni di americani", ha aggiunto Garland. L'amministrazione Biden ha sottolineato che TikTok potrebbe continuare a operare se liberata dal controllo cinese.



La Casa Bianca ha dichiarato che Biden non interverrà per salvare TikTok, e non ha formalmente invocato un rinvio di 90 giorni come previsto dalla legge. "Questa decisione sarà presa comunque dal prossimo presidente", ha detto Biden ai giornalisti. La legge vieta di fornire determinati servizi a TikTok e ad altre app controllate da "avversari stranieri".

La White House Press Secretary Karine Jean-Pierre ha dichiarato che l'attuazione della legge "deve ricadere sulla prossima amministrazione", mentre il Dipartimento di Giustizia ha detto che "l'attuazione e la garanzia della conformità alla legge dopo la sua entrata in vigore il 19 gennaio saranno un processo che si svolgerà nel tempo". TikTok ha replicato che queste dichiarazioni "non hanno fornito la necessaria chiarezza e rassicurazione ai fornitori di servizi che sono fondamentali per mantenere la disponibilità di TikTok a oltre 170 milioni di americani".



Un possibile acquirente potrebbe ancora emergere, oppure Trump potrebbe invocare l'International Emergency Economic Powers Act, affermando che mantenere TikTok è utile per la sicurezza nazionale.