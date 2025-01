TikTok: cosa succederebbe in caso di ban negli USA, chi potrebbe avvantaggiarsi?

Se la legge dovesse entrare in vigore, gli utenti americani non potrebbero più scaricare TikTok o aggiornare l'app. Nel tempo, TikTok rischierebbe di diventare inutilizzabile e, secondo i legali dell'azienda, potrebbe essere bloccata persino la visualizzazione dei video già caricati. Blake Chandlee, presidente delle soluzioni commerciali globali di TikTok, ha dichiarato che "quasi due milioni di creator negli Stati Uniti potrebbero perdere circa 300 milioni di dollari di guadagni".

Secondo un'analisi di eMarketer, TikTok ha generato circa 12,34 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari negli Stati Uniti nel 2024. Un eventuale blocco potrebbe causare una perdita stimata tra i 6,17 e gli 8,64 miliardi di dollari, aprendo nuove opportunità per i concorrenti. Chandlee ha inoltre segnalato che TikTok potrebbe perdere il 29% delle entrate pubblicitarie globali previste per il 2025, un colpo durissimo per l'azienda cinese.

Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, si posiziona come il principale beneficiario di questa situazione. Gli analisti di Morgan Stanley prevedono che Meta potrebbe guadagnare tra i 2,46 e i 3,38 miliardi di dollari in pubblicità. Il rapporto indica anche un aumento tra il 5 e il 9% degli utili per azione di Meta nel 2026. Il tempo trascorso dagli utenti su TikTok potrebbe spostarsi verso Instagram, che nel 2024, ha avuto un'importante sovrapposizione con il pubblico di TikTok. Chandlee ha evidenziato come circa il 69% delle piccole imprese negli Stati Uniti consideri TikTok fondamentale per il proprio successo e che il 39% lo consideri essenziale per la propria sopravvivenza.

Anche YouTube, di proprietà di Alphabet, e Snapchat potrebbero trarre vantaggio da questa situazione.

La ridistribuzione del tempo e degli investimenti pubblicitari sarebbe una conseguenza naturale di un eventuale vuoto lasciato da TikTok. La mancanza di una piattaforma non americanocentrica come TikTok potrebbe creare squilibri significativi nel settore.

Nel frattempo, TikTok e ByteDance hanno annunciato che presenteranno ricorso alla Corte Suprema, chiedendo un'ingiunzione che permetta all'app di continuare a operare fino a una decisione definitiva. "Le piccole imprese americane rischiano di perdere oltre un miliardo di dollari di ricavi in un solo mese di blocco", ha aggiunto Chandlee.

Dopo l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, il mondo dei social media sta vivendo una profonda trasformazione. Molte piattaforme stanno modificando le loro politiche in risposta al nuovo contesto politico.



Precedentemente, quando il supporto all'inclusività era un trend redditizio, i loghi delle aziende si coloravano d'arcobaleno o di rosa, e le campagne pubblicitarie celebravano valori di uguaglianza e accettazione. Ora che il clima politico è cambiato e tali immagini non garantiscono più ritorni economici, si assiste a un rapido dietrofront. Sembra che questi giganti abbiano sfruttato tali principi come semplice strumento di marketing, senza mai credervi realmente. A una settimana dall'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, si prevede una maggiore vicinanza tra le grandi aziende tecnologiche e la nuova amministrazione. Magnati del settore, come Elon Musk e Mark Zuckerberg, hanno sostenuto finanziariamente la cerimonia di insediamento di Trump. Meta ha annunciato cambiamenti significativi, abbandonando la verifica esterna dei contenuti a favore di un sistema di note comunitarie, allineandosi così alla filosofia sviluppata da Musk.