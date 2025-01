Lavoro in Italia: un milione di assunzioni previste, ma la metà a rischio

Questa situazione è aggravata dal calo della popolazione giovanile e dall'aumento dell'età media, fattori che acuiscono la preoccupazione degli imprenditori per la mancanza di personale, una problematica ben più grande degli effetti di un'eventuale crisi.

Il problema demografico è evidente: la fascia d'età tra i 25 e i 34 anni si è ridotta drasticamente, passando da 8,5 milioni di persone nel 2004 a 6,2 milioni nel 2024. Questo calo, tra i più marcati in Europa, riduce la forza lavoro potenziale. Anche la fascia 35-49 anni è diminuita, passando da 14 milioni nel 2014 a meno di 11,5 milioni nel 2024, con una previsione di scendere sotto i 10 milioni entro il 2040.

La Cgia sottolinea come nei prossimi anni circa 3 milioni di lavoratori andranno in pensione entro il 2028, creando ulteriori criticità per il sistema economico e produttivo. Il fabbisogno occupazionale nel quinquennio 2024-2028 è stimato in 3,6 milioni di posti di lavoro, di cui l'83% circa necessari per sostituire i pensionamenti.

Pertanto, la vera sfida non sarà tanto la reintegrazione dei lavoratori che perdono il posto, ma la copertura dei posti vacanti, data la difficoltà nel reperire personale e il numero esiguo di giovani in cerca di lavoro.

Nonostante queste criticità, il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato ha raggiunto un record storico a novembre, toccando i 16.264.000 addetti. Al contrario, i lavoratori a termine sono in flessione, attestandosi a 2.652.000, lo stesso livello del 2020. Questo risultato, però, va analizzato con attenzione. Infatti, i salari italiani sono mediamente inferiori rispetto a quelli degli altri paesi competitivi, e anche con un posto fisso, molti lavoratori si trovano ad affrontare nuove forme di povertà, soprattutto nelle grandi aree urbane.

La difficoltà nel reperire personale è più che raddoppiata tra il 2017 e l'inizio del 2024.

Nel 2017, il 21,5% degli imprenditori lamentava questa difficoltà, mentre nel 2024 la percentuale è salita al 49,4%. In altre parole, un imprenditore su due non riesce a trovare personale qualificato per la propria azienda. Le differenze regionali sono notevoli. L'Umbria è la regione più in difficoltà, con il 55,7% degli imprenditori che lamentano la difficoltà nel reperire personale. Seguono le Marche (55,6%), il Friuli Venezia Giulia e il Veneto (55,1%).

Le assunzioni previste per il primo trimestre del 2025 si concentreranno nel Nordovest con oltre 414.300 unità, seguito dal Sud (362.400), Nordest (315.350) e Centro (281.100). Il Nordest è la zona dove la difficoltà di reperimento del personale è più elevata (54,3%), seguita dal Centro (49,1%), Nordovest (48,8%) e Mezzogiorno (46,1%). Le categorie professionali più difficili da trovare sono i dirigenti (68,2%) e gli operai specializzati (66,9%).



In sintesi, il mercato del lavoro italiano vive un paradosso: da un lato, le imprese cercano disperatamente personale, dall'altro, la carenza di candidati e la diminuzione della popolazione giovanile impediscono loro di coprire i posti vacanti. A fronte di 120mila posti di lavoro a rischio, almeno 190mila non potranno essere coperti, anche con contratti a tempo indeterminato.