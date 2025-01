La Cina mette sotto esame i sussidi USA ai semiconduttori: inizia un altro fronte di scontro

Si tratta di componenti fondamentali, il cui valore unitario può essere di pochi dollari, ma che sono essenziali per l'industria manifatturiera. Secondo la Cina, i sussidi del governo americano avrebbero creato un vantaggio competitivo sleale per le aziende statunitensi, consentendo loro di esportare a prezzi artificialmente bassi.

Questa indagine si inserisce in un contesto di crescenti tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti nel settore tecnologico. Gli USA hanno recentemente intensificato i controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati verso la Cina, nell'intento di limitare l'accesso cinese a tecnologie considerate strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI). Queste misure restrittive hanno portato la Cina a reagire con questa indagine sui sussidi, che potrebbe ulteriormente inasprire i rapporti tra le due potenze economiche.

Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che le preoccupazioni dell'industria nazionale sono ragionevoli, sottolineando il diritto delle aziende cinesi a richiedere un'indagine di rimedio commerciale. L'avvio dell'indagine è stato annunciato subito dopo che gli Stati Uniti avevano aumentato le restrizioni sull'esportazione di chip per l'AI, un settore considerato di importanza strategica a livello globale. L'azione cinese è una risposta diretta alle politiche statunitensi, vista come una mossa per tutelare le imprese cinesi dalle presunte pratiche commerciali sleali.

Non è stato specificato quando inizierà l'indagine né quanto tempo ci vorrà per la sua conclusione, ma è evidente che questa vicenda aggiunge un nuovo capitolo nella complessa relazione economica tra Cina e USA.

La posta in gioco è alta: il controllo sulla produzione e la distribuzione dei semiconduttori ha un impatto significativo sulla competitività industriale e sulla leadership tecnologica a livello mondiale.

Le accuse di Pechino sottolineano come le politiche di sostegno governativo al settore dei semiconduttori possano essere interpretate come distorsive della concorrenza. La controversia evidenzia inoltre la centralità della catena di fornitura dei chip per le economie moderne e le complesse dinamiche geopolitiche ad esse correlate.