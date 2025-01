Intelligenza artificiale, un mercato in crescita in Italia: 909 milioni nel 2024

Le grandi aziende sono i principali motori di questa crescita, con un tasso di adozione dell'AI del 24,1%. Le piccole e medie imprese (PMI), invece, mostrano un'adozione molto più bassa, del 4,7%. Questa differenza evidenzia un divario importante nel tessuto economico italiano. Le grandi aziende investono soprattutto in AI generativa (75,9%) e in Machine Learning (60,2%), dimostrando una strategia consolidata.

Il settore bancario è in testa negli investimenti, con 173,6 milioni di euro, seguito dal comparto Telco & Media, con 161,6 milioni di euro. Un altro settore chiave è quello manifatturiero, dove l'AI viene usata per migliorare la produzione, la sostenibilità e per introdurre modelli di business innovativi come la servitizzazione. Le startup che operano nell'AI sono un altro motore di crescita.

Ci sono 644 startup attive, di cui 301 specializzate in Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che investono molto in ricerca e sviluppo (72%). La transizione digitale, grazie a tecnologie come l'analisi dei big data e il Machine Learning, offre grandi opportunità anche per le PMI.

Non mancano, tuttavia, le sfide. Le PMI stanno aumentando l'adozione dell'AI, ma è necessario un'accelerazione. L'Intelligenza Artificiale è fondamentale per la competitività del Paese e la sua diffusione nelle PMI deve aumentare. Problemi come infrastrutture inadeguate, la mancanza di competenze digitali e la scarsa collaborazione tra pubblico e privato possono frenare la crescita del settore.

Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è dare voce alle aziende ICT che ogni giorno affrontano le sfide del mercato.



Il loro punto di vista sulle tecnologie digitali di frontiera, supportato da dati ed evidenze empiriche, rappresenta un patrimonio prezioso per l’intero sistema Paese. Per accelerare lo sviluppo dell’AI, è necessaria una strategia che integri tre elementi chiave: la diffusione di competenze digitali, il potenziamento delle infrastrutture di calcolo avanzato e il rafforzamento delle partnership pubblico-private".

Il report evidenzia l'importanza dell'AI generativa come tecnologia strategica. Inoltre, sottolinea la necessità di un approccio normativo che promuova la sperimentazione, per esempio attraverso sandbox regolamentari, evitando leggi nazionali più rigide di quelle sovranazionali.

In conclusione, il mercato dell'AI in Italia ha un grande potenziale di crescita. È fondamentale però una strategia per stimolare l'innovazione e sfruttare al meglio tutte le opportunità.



I settori che guidano questo sviluppo sono:

1. Bancario: 173,6 milioni di euro

2. Telco & Media: 161,6 milioni di euro

3. Manifatturiero: (non specificato l'ammontare)

Le aziende italiane che investono principalmente in AI sono:

1. Grandi imprese: 24,1% di adozione

2. Piccole e medie imprese: 4,7% di adozione

Le tecnologie AI più adottate dalle imprese sono:

1. AI generativa: 75,9% di adozione

2. Machine Learning: 60,2% di adozione

Questo dinamismo dell'ecosistema dell'AI è ulteriormente confermato dalla presenza di 644 startup attive, con 301 specializzate in Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Questi dati evidenziano come l'AI stia diventando sempre più centrale per le aziende italiane, con un potenziale di crescita che promette di trasformare profondamente l'economia del paese nei prossimi anni.