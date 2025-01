Dazi USA, l'italia rischia un conto da quasi 11 miliardi di euro secondo Confartigianato

L'imposizione di dazi addizionali potrebbe avere un impatto significativo sulle esportazioni italiane. Confartigianato stima che, con dazi al 10%, l'export calerebbe del 4,3%, mentre con dazi al 20%, il calo potrebbe raggiungere il 16,8%. Questo metterebbe a dura prova le imprese italiane, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni.

Le esportazioni italiane verso gli Usa sono cresciute in modo considerevole negli ultimi anni. Tra il 2018 e il 2023, le vendite sono aumentate del 58,6%, raggiungendo i 24,9 miliardi di euro. I settori che hanno trainato questa crescita includono: farmaceutica (+19,5%), alimentare, bevande e tabacco (+18%), apparecchi elettrici (+12,1%), macchinari (+3,7%), gomma, plastica, ceramica e vetro (+3,2%) e legno, stampa e carta (+2,4%).

Le imprese italiane, specialmente quelle nei settori della moda, mobili, legno, metalli, gioielleria e occhialeria, potrebbero essere colpite duramente. Questi settori, che nel 2024 hanno esportato negli Stati Uniti beni per un valore di 17,9 miliardi di euro, con una crescita del 3,9% tra gennaio e settembre, potrebbero vedere un calo significativo della domanda. In particolare, i settori alimentari (+24,1%), del legno (+6,4%), dei mobili (+4,2%) e dell'abbigliamento (+3,5%) hanno mostrato una forte crescita, rendendoli particolarmente vulnerabili.

Alcune regioni italiane sarebbero più colpite di altre. La Lombardia è la regione più esposta con esportazioni verso gli Usa pari a 13,510 milioni di euro, seguita da Emilia Romagna (10.

754 milioni), Toscana (10.251 milioni), Veneto (7.174 milioni), Piemonte (5.189 milioni) e Lazio (3.344 milioni). Queste regioni, che rappresentano i pilastri dell'export italiano verso gli Stati Uniti, potrebbero subire contraccolpi significativi a livello di fatturato e occupazione.

Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha sottolineato l'importanza di puntare sulla qualità del made in Italy: "L'imposizione di tariffe addizionali, nelle ipotesi del 10% o del 20%, farebbe calare le nostre esportazioni verso gli Usa, rispettivamente, del 4,3% o addirittura del 16,8%. Bisogna puntare sull’alta qualità del made in Italy". Secondo Granelli, le aziende italiane devono concentrarsi sull'alta qualità della produzione, visto che "Gli Stati Uniti sono il primo mercato nel mondo per 43 prodotti italiani", tra cui macchinari, gioielleria, occhialeria, mobili, vetro e ceramica.