Calano i tassi sui mutui, ma i prestiti bancari restano deboli

Il tasso medio sui finanziamenti alle imprese è rimasto stabile al 4,53% tra novembre e dicembre 2024, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2023. Il tasso medio su tutti i prestiti, inclusi quelli stipulati negli anni precedenti, è sceso al 4,45% dal 4,55% del mese precedente. Questa flessione, seppur contenuta, indica una tendenza al ribasso.

La contrazione dei prestiti bancari è un segnale di rallentamento economico. A dicembre 2024, i prestiti a imprese e famiglie hanno subito una diminuzione dell'1,0% rispetto all'anno precedente, un calo meno marcato rispetto all'1,8% di novembre 2024. In particolare, i prestiti alle imprese sono diminuiti del 3,6% a novembre, mentre quelli alle famiglie sono rimasti stabili. "La domanda di prestiti è in calo a causa della situazione economica", spiegano gli analisti del settore.

Analizzando i tassi di mercato, l'Euribor a 3 mesi è sceso in media al 2,76% nei primi sedici giorni di gennaio 2025, un calo rispetto al 2,84% di dicembre 2024 e al valore massimo registrato a ottobre 2023.

Anche i BOT a sei mesi hanno visto un calo, con un tasso medio lordo del 2,56%. Per quanto riguarda i tassi IRS a 10 anni, utilizzati per i mutui, si è registrato un incremento a 2,50%, dopo il calo di dicembre, mentre i BTP a 10 anni si sono attestati al 3,68%, anch'essi in leggero aumento rispetto al mese precedente.

I tassi di interesse sui depositi bancari mostrano un andamento differente. I nuovi depositi a durata prestabilita hanno un tasso del 3,04% a dicembre 2024, un aumento significativo rispetto allo 0,29% di giugno 2022. Il rendimento delle nuove obbligazioni bancarie a tasso fisso è stato pari al 2,41%, un incremento rispetto all'1,31% di giugno 2022. Il tasso medio su tutti i depositi è stato dello 0,91%, mentre quello sui soli conti correnti è dello 0,47%. Questi valori evidenziano un aumento degli interessi corrisposti dalle banche sui depositi, anche se in misura diversa a seconda della tipologia.

Sul fronte della raccolta, gli investimenti in titoli custoditi presso le banche sono aumentati di circa 164 miliardi tra novembre 2023 e novembre 2024, con le famiglie che hanno investito la maggior parte di questa cifra (circa 56,8 miliardi). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è aumentata del 6,8% rispetto ad un anno fa. Anche i depositi, in varie forme, sono cresciuti dell'1,7% su base annua. In totale, la raccolta diretta complessiva è cresciuta del 2,4% su base annua, proseguendo il trend positivo iniziato all'inizio del 2024.

Infine, si segnala una diminuzione dei crediti deteriorati netti, ovvero i prestiti per cui i clienti hanno difficoltà a pagare, che a novembre 2024 si sono attestati a 31,1 miliardi di euro, in calo rispetto ai 31,6 miliardi di settembre 2024. Questo dato, oltre ad indicare una diminuzione dei rischi per le banche, è in netta riduzione rispetto al livello massimo di 196,3 miliardi raggiunti nel 2015.



Questi crediti deteriorati rappresentano l'1,51% dei crediti totali, un dato in calo rispetto al 9,8% del 2015. Il calo dei crediti deteriorati è un indicatore importante della salute del sistema bancario.

Riepilogando, l'andamento del mercato finanziario mostra un quadro complesso. Se da un lato si registra una diminuzione dei tassi sui mutui, con conseguente sollievo per le famiglie, dall'altro permane una debolezza dei prestiti bancari, con un conseguente rallentamento della crescita economica. I tassi di interesse sui depositi, invece, sono aumentati, mentre la raccolta da parte delle banche è in crescita. Il tutto in un contesto di diminuzione dei crediti deteriorati, che però restano un fattore di attenzione. I dati sembrano indicare una correzione graduale, che proseguirà nei prossimi mesi.