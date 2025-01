Bonus casa, cosa cambia dal 2025?

La norma non specifica se i lavori sulle parti comuni saranno trattati come interventi su abitazione principale o meno. L’ipotesi più probabile è che, non essendo le parti comuni considerate abitazione principale, possano godere solo della detrazione al 36%.

Questa incertezza ha creato preoccupazione nel settore. La manovra non fornisce indicazioni precise e quindi ci si aspetta un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate per capire come interpretare le nuove disposizioni. È evidente che, rispetto allo scorso anno, effettuare lavori di ristrutturazione sarà molto meno conveniente.

Le modifiche riguardano anche l'ecobonus e il sismabonus ordinario. Dal 1° gennaio, le aliquote del bonus ristrutturazione sono applicate anche a questi due tipi di interventi, che in precedenza avevano detrazioni molto più vantaggiose. Questo significa che, se si dovesse applicare l'aliquota del 36% ai lavori sulle parti comuni dei condomini, le detrazioni potrebbero essere quasi dimezzate.

Nel caso del sismabonus, per esempio, si potrebbe passare dall'85% per le ristrutturazioni condominiali al 36%. Una riduzione così drastica potrebbe portare molti condomini a ripensare alla convenienza di intraprendere lavori di ristrutturazione.