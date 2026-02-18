Record storico nel 2025 per gli investimenti immobiliari corporate in Italia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La spinta maggiore è arrivata dal comparto Retail, che ha saputo dominare la scena con 3,4 miliardi di euro, incidendo per il 28% sul totale delle transazioni. Subito dopo troviamo i settori Hospitality & Healthcare, capaci di generare 2,9 miliardi di euro, e la logistica, che con 2,15 miliardi conferma la sua centralità strategica per il commercio moderno.

La vitalità degli investimenti retail Italia ha trovato linfa vitale in alcune operazioni straordinarie concluse nella seconda parte dell'anno. Tre accordi in particolare hanno superato il valore di 400 milioni di euro ciascuno, cambiando il volto del mercato: l'acquisizione di Oriocenter, considerato il tempio dello shopping italiano, l'operazione condotta da Frey su un rilevante portafoglio di outlet e la dismissione degli asset immobiliari legati a Carrefour. Non meno vivace è stato il segmento alberghiero, dove il luxury ha fatto la parte del leone assorbendo il 75% dei capitali destinati all'ospitalità.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Anche la sanità privata ha vissuto un momento di gloria, segnando un record da 700 milioni di euro grazie a passaggi di proprietà di grandi portafogli clinici.

Il settore Living & Sviluppi ha mosso circa 1,15 miliardi di euro, ma la vera sorpresa riguarda lo student housing Italia. Questa nicchia ha catturato quasi il 50% dell'intero volume investito nella categoria, dimostrando un appeal crescente per i prodotti core e i nuovi progetti di costruzione. In Italia gli universitari sono ormai quasi 1,7 milioni, eppure i posti letto disponibili coprono solo una minima parte delle necessità reali. Questo squilibrio profondo tra domanda e offerta alimenta l'interesse per il modello PBSA, ovvero le residenze studentesche progettate su misura, che offrono rendimenti stabili e prospettive di crescita durature per chi decide di puntare sul talento giovane.

Il mercato immobiliare Milano 2025 si conferma il cuore pulsante del Paese, agendo come un magnete per i capitali internazionali. La città sta vivendo una metamorfosi profonda grazie ai cantieri legati alle Olimpiadi invernali 2026, che stanno riqualificando intere aree urbane un tempo trascurate.



Gli investitori si concentrano su operazioni mixed use dove la componente residenziale si fonde con spazi per il lavoro e il tempo libero. Il capoluogo lombardo attrae circa due terzi dei capitali nazionali destinati al residenziale, con transazioni nello student housing che hanno superato i 100 milioni di euro nell'area metropolitana. La domanda resta altissima e l'offerta limitata garantisce una tenuta dei prezzi che non conosce soste.

Roma non resta a guardare e mostra un dinamismo rigenerato dai fondi del PNRR e dai grandi eventi che stanno trasformando il tessuto cittadino. La fame di case nel centro storico è tale da mantenere una pressione costante sui valori immobiliari, ma l'attenzione dei grandi sviluppatori si sta spostando verso il CBD e la zona del Greater EUR. Qui l'obiettivo è trasformare vecchi uffici in hotel di lusso o appartamenti moderni, rispondendo a una domanda di spazi prime che il mercato attuale non riesce a soddisfare. La carenza di immobili di alta qualità e una pipeline di sviluppi ancora contenuta suggeriscono che i canoni di locazione continueranno a salire nei quartieri più prestigiosi della capitale.





La gerarchia degli investimenti per l'anno in corso si articola in modo chiaro:

- il Retail è la prima scelta con il 28% del mercato;

- l'Hospitality & Healthcare si posiziona al secondo posto con il 24%;

- la Logistica segue con una quota del 17%;

- il segmento Living & Sviluppi raggiunge il 9%;

- lo Student Housing rappresenta quasi il 5% del totale nazionale.

Questo panorama riflette una maturità economica solida, dove i 12,3 miliardi di euro investiti nel 2025 rappresentano il nuovo punto di riferimento per il futuro del real estate in Italia.

“Nella prima metà del 2026 si prevede un proseguimento dell'attività di investimento, con un focus maggiore sui segmenti più influenzati dai macro-trend che dominano il mercato. Continua la fase espansiva dell’hospitality, che punta sempre più verso una diversificazione del prodotto per ampliare l’offerta; l’affermarsi di soluzioni alternative nella sfera del living con duplice target, giovani, studenti e giovani professionisti, e senior.

Il mercato italiano si conferma attrattivo anche per segmenti emergenti come Healthcare, che mostra un potenziale crescente in risposta alla trasformazione della società e i data center, il cui sviluppo è strettamente connesso alle infrastrutture energetiche. L’asset class Retail mostra buone prospettive per il 2026, grazie al ritorno degli investitori istituzionali, alla performance dell’high-street ed alla resilienza dei centri commerciali ” commenta Paola Ricciardi, Country Manager di Kroll.

Articolo del 18/02/2026



