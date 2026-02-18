Mediobanca esce dalla Borsa: l’acquisizione di Monte dei Paschi rivoluziona la fusione bancaria B2B

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Filippo Alloatti, responsabile del segmento Financials Credit di Federated Hermes, spiega i vantaggi dell’operazione: “La mossa consente di realizzare sinergie finanziarie per circa 700 milioni di euro e di rafforzare il ratio CET1 al 16,2 % entro la fine del 2025”. Il CET1 è il principale indicatore di solidità patrimoniale per le banche; un valore più alto rassicura gli investitori istituzionali. Mantenendo il marchio Mediobanca come entità separata, Monte dei Paschi ridurrà i rischi legati al goodwill. Il 12,9 % di partecipazione nelle Generali rimane sotto il controllo del nuovo gruppo, e circa il 40 % dei profitti di Mediobanca proviene ancora dal settore assicurativo. Questo elemento attenua la pressione su eventuali accantonamenti futuri. Sul mercato azionario, l’acquisto del flottante, pari al 13,7 % delle azioni di Mediobanca, è valutato intorno ai 2 miliardi di euro. L’interesse è alto perché l’operazione offre un accesso diretto a un asset di prestigio, senza la necessità di creare una nuova struttura.

La fusione bancaria B2B garantirà una piattaforma più solida per le imprese italiane; l’acquisizione di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi potrà influenzare la strategia di crescita del settore finanziario italiano; il nuovo ticker dei bond sarà MONTE, segnalando il cambiamento di identità; Il prossimo passo è la presentazione del nuovo piano industriale, fissata per venerdì 27 febbraio. In quell’occasione verranno discussi i dettagli del “succession event” legato al contratto CDS di Piazzetta Cuccia e le modalità con cui Monte dei Paschi diventerà un Single Point of Entry (SPE) per la gestione di eventuali crisi future. “Il mercato ha già reagito positivamente, ma resterà attento ai prossimi sviluppi”, conclude Alloatti. L’intera operazione si inserisce in un contesto di consolidamento bancario in Italia, dove le istituzioni cercano di rafforzare la capitalizzazione e migliorare l’efficienza operativa. Con la chiusura di questo capitolo storico, Mediobanca e Monte dei Paschi tracciano una nuova rotta per il panorama finanziario nazionale, offrendo opportunità di partnership più profonde per le imprese B2B.





