La corsa di Piazza Affari e la mossa a sorpresa su Mediobanca

La corsa di Piazza Affari e la mossa a sorpresa su Mediobanca

Il cuore finanziario di Milano batte forte. La sessione di mercoledì si è conclusa con un segnale di vigore per il mercato azionario italiano, portando il listino principale verso nuovi traguardi attraverso un rialzo dell'1.3%. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni a quota 46.361 punti, consolidando i progressi della seduta precedente grazie alla spinta decisiva dei titoli bancari. In un contesto macroeconomico globale in continua evoluzione, la borsa meneghina ha saputo intercettare flussi di acquisto importanti, trainata da operazioni societarie e dinamiche geopolitiche. Le banche hanno guidato la danza, ma l'attenzione degli investitori si è spostata rapidamente anche verso l'energia e la difesa.

Il protagonista assoluto della giornata è stato Mediobanca, che ha messo a segno un balzo del 5.7%.


L'accelerazione è arrivata dopo le dichiarazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, indicata come azionista di riferimento, riguardo alla volontà di procedere con il delisting dell'istituto di Piazzetta Cuccia. Il piano prevederebbe la salvaguardia del brand storico, una mossa che ha dato ossigeno anche alle azioni della stessa Banca Monte dei Paschi di Siena, salite dell'1.5%. La solidità del settore creditizio emerge chiaramente dai dati di chiusura:
- Mediobanca ha guidato i rialzi con un balzo del 5.7%;
- Banca Monte dei Paschi di Siena ha segnato un progresso del 1.5%;
- Leonardo ha beneficiato delle tensioni geopolitiche internazionali;
- Eni ha guadagnato l'1.4% spinta dal prezzo del petrolio;
- Ferrari ha registrato una flessione del 2.6%.

Spostando lo sguardo oltre i confini nazionali, il gruppo Leonardo ha mostrato una performance brillante. Il settore della difesa rimane sotto la lente d'ingrandimento dopo che JD Vance ha affermato che l'Iran non ha rispettato le "red lines" stabilite dagli USA durante i colloqui sul nucleare.


Al contempo, Donald Trump ha ribadito che l'azione militare rimane una possibilità concreta. Queste dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti alimentano le aspettative su un comparto sempre più centrale nelle strategie industriali europee. Anche il segmento energetico ha contribuito al clima positivo di Piazza Affari: Eni è cresciuta dell'1.4% in parallelo con un balzo del petrolio superiore al 3%. Eppure, non tutti i grandi nomi hanno festeggiato. Il titolo Ferrari ha subito una pressione ribassista, chiudendo in calo del 2.6%. Nondimeno, la forza complessiva mostrata dal FTSE MIB, che ha raggiunto i 46.361 punti con un guadagno dell'1.3%, indica una fiducia diffusa degli investitori verso gli asset finanziari dell'Italia.


La corsa di Piazza Affari e la mossa a sorpresa su Mediobanca
Clicca per ingrandire l'immagine

Articolo del 18/02/2026

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie