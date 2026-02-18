La corsa di Piazza Affari e la mossa a sorpresa su Mediobanca

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'accelerazione è arrivata dopo le dichiarazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, indicata come azionista di riferimento, riguardo alla volontà di procedere con il delisting dell'istituto di Piazzetta Cuccia. Il piano prevederebbe la salvaguardia del brand storico, una mossa che ha dato ossigeno anche alle azioni della stessa Banca Monte dei Paschi di Siena, salite dell'1.5%. La solidità del settore creditizio emerge chiaramente dai dati di chiusura:

- Mediobanca ha guidato i rialzi con un balzo del 5.7%;

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha segnato un progresso del 1.5%;

- Leonardo ha beneficiato delle tensioni geopolitiche internazionali;

- Eni ha guadagnato l'1.4% spinta dal prezzo del petrolio;

- Ferrari ha registrato una flessione del 2.6%.

Spostando lo sguardo oltre i confini nazionali, il gruppo Leonardo ha mostrato una performance brillante. Il settore della difesa rimane sotto la lente d'ingrandimento dopo che JD Vance ha affermato che l'Iran non ha rispettato le "red lines" stabilite dagli USA durante i colloqui sul nucleare.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Al contempo, Donald Trump ha ribadito che l'azione militare rimane una possibilità concreta. Queste dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti alimentano le aspettative su un comparto sempre più centrale nelle strategie industriali europee. Anche il segmento energetico ha contribuito al clima positivo di Piazza Affari: Eni è cresciuta dell'1.4% in parallelo con un balzo del petrolio superiore al 3%. Eppure, non tutti i grandi nomi hanno festeggiato. Il titolo Ferrari ha subito una pressione ribassista, chiudendo in calo del 2.6%. Nondimeno, la forza complessiva mostrata dal FTSE MIB, che ha raggiunto i 46.361 punti con un guadagno dell'1.3%, indica una fiducia diffusa degli investitori verso gli asset finanziari dell'Italia.

Articolo del 18/02/2026



