I nuovi equilibri dei mercati globali tra i negoziati di Ginevra e le scommesse sulla AI

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Le preoccupazioni riguardano principalmente le valutazioni attuali legate all'intelligenza artificiale e il reale impatto che queste tecnologie avranno sull'economia reale nel lungo periodo.

Il Giappone emerge come protagonista assoluto della sessione asiatica. Il Nikkei ha segnato un incremento superiore all'uno per cento, alimentato dalle grandi manovre tra Tokyo e Washington. Le aziende tecnologiche nipponiche si preparano a beneficiare di un piano massiccio:

- progetti per un valore di trentasei miliardi di dollari;

- finanziamenti garantiti dal governo del Giappone;

- accordi strategici legati all'amministrazione di Donald Trump;

- focus sullo sviluppo di infrastrutture digitali avanzate;

- rafforzamento della cooperazione industriale tra USA e Asia.

Mentre i mercati azionari cercano una direzione, la diplomazia internazionale si muove su binari paralleli nella città di Ginevra. Qui si giocano partite fondamentali per il decongestionamento delle crisi in Europa e in Medio Oriente.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Abbas Araqchi, ministro degli esteri dell'Iran, ha confermato che Teheran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa preliminare sui principi guida per risolvere lo storico contenzioso nucleare. Nello stesso contesto si sono conclusi i primi incontri tra le delegazioni di Ucraina e Russia con la mediazione degli USA. Questi dialoghi rappresentano un primo passo verso una possibile stabilità, eppure la strada rimane complessa e ricca di incognite per la sicurezza globale.

Il fronte delle politiche monetarie delle banche centrali resta il vero ago della bilancia per il sentiment degli investitori. La Reserve Bank of New Zealand ha scelto di mantenere i tassi di interesse invariati, una decisione che ha spinto il dollaro neozelandese verso il basso. Austan Goolsbee, presidente della FED di Chicago, ha suggerito la possibilità di ulteriori tagli al costo del denaro nel corso dell'anno a patto che l'inflazione prosegua il suo percorso di rientro.



Gli operatori attendono ora con impazienza i verbali dell'ultima riunione della FED per decifrare le prossime mosse di Jerome Powell.

In Europa l'attenzione è rivolta ai dati macroeconomici in arrivo dal Regno Unito e dalla Francia. L'inflazione britannica è sotto osservazione dopo che i recenti dati sulla disoccupazione hanno mostrato un incremento ai massimi degli ultimi cinque anni. Questa situazione potrebbe accelerare la decisione della Bank of England di intervenire sui tassi. Le previsioni per l'indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito indicano un rallentamento al tre per cento rispetto al tre virgola quattro per cento di dicembre. Sul fronte dei mercati azionari i futures europei segnalano un'apertura in leggero territorio positivo:

- l'indice Euro Stoxx 50 segna un più zero virgola zero sette per cento;

- il DAX tedesco guadagna lo zero virgola zero sei per cento;

- il FTSE di Londra avanza dello zero virgola quattordici per cento.





L'integrazione di nuove strategie di investimento B2B richiede oggi una visione d'insieme che sappia coniugare l'analisi dei dati inflattivi con le evoluzioni della geopolitica. Il rallentamento della AI non deve essere letto come un fallimento, ma come una fase di consolidamento fisiologica. Molte aziende stanno ricalibrando le proprie aspettative. La prudenza osservata nei mercati finanziari globali indica che la qualità dei fondamentali tornerà a essere il criterio primario di scelta. La stabilità dei prezzi e le decisioni delle banche centrali come la BCE e la FED rimarranno i pilastri su cui costruire le previsioni per il prossimo trimestre.

Articolo del 18/02/2026



