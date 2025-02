XAI di Elon Musk lancia Grok 3: cosa sappiamo finora

La costruzione di questo supercomputer ha richiesto poco più di otto mesi. Il successore di Grok 2 è stato addestrato utilizzando dataset sintetici e tecniche di machine learning, come il reinforcement learning, stando a un rapporto di Forbes. Il reinforcement learning è un metodo efficace per ridurre le risposte errate o immaginarie fornite dai modelli di AI, un fenomeno noto come allucinazioni. Inoltre, riduce significativamente i tempi di addestramento dei grandi modelli linguistici (LLM). "Questa potrebbe essere l'ultima volta che un'AI è migliore di Grok", aveva affermato Musk al World Governments Summit di Dubai, elogiando le capacità avanzate del prossimo LLM. Ricapitolando, le caratteristiche principali di Grok 3 sono:

1.

Modello pre-addestrato simile a GPT-4o.

2. Due modelli di ragionamento.

3. Agente AI chiamato Deep Search.

4. Alimentato dal supercomputer Colossus di xAI.

5. Addestrato con reinforcement learning per ridurre le allucinazioni.

La competizione nel settore dell'AI è sempre più intensa e l'arrivo di Grok 3 segna un passo importante. Resta da vedere come questo nuovo modello influenzerà il panorama tecnologico e quali nuove applicazioni renderà possibili. Elon Musk, con la sua xAI, sembra determinato a rimanere all'avanguardia in questa rivoluzione tecnologica.