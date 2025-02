L'euforia per banche e difesa infiamma i mercati globali





L'onda positiva che ha travolto i titoli bancari e della difesa in Europa si è propagata fino a Tokyo. Mitsubishi Heavy Industries, ad esempio, ha visto le sue azioni impennarsi del 3%, avvicinandosi ai massimi storici. Al centro dell'attenzione, la situazione in Ucraina e le previsioni di un aumento delle spese per la difesa da parte dell'Europa, in vista di un possibile accordo di pace. I future europei segnalano un'apertura di mercato in linea con i picchi record raggiunti lunedì, trainati dal settore della difesa.

L'indice paneuropeo STOXX 600 e il DAX tedesco hanno beneficiato di questa spinta.