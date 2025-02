L'allarme di Draghi: l'Europa deve agire unita o rischia di restare indietro

Il suo discorso, focalizzato sull'economia e sul Rapporto sulla Competitività, ha evidenziato la necessità di un coordinamento senza precedenti tra governi nazionali, parlamenti, Commissione europea e Parlamento europeo. Draghi ha avvertito che non è il momento di soluzioni parziali: se le recenti dichiarazioni delineano il futuro dell'UE, *potremmo trovarci soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa*. Questo significa che l'Europa deve accelerare il passo e agire con determinazione. L'ex presidente della BCE ha messo in evidenza l'urgenza della situazione, affermando che l'economia europea ristagna mentre gran parte del mondo cresce. Ha sottolineato la necessità di risposte rapide, ambiziose e focalizzate sui settori che guideranno la crescita futura, insistendo sull'importanza di velocità, scala e intensità.

Secondo il Rapporto sulla Competitività di Draghi, sono necessari 800 miliardi di euro di investimenti all'anno per rilanciare l'Unione Europea. È fondamentale abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali, promuovendo un mercato dei capitali più orientato all'equity. Draghi ha anche affrontato le nuove sfide geopolitiche, come i dazi imposti dagli USA. Ha avvertito che l'aumento dei dazi statunitensi sulla Cina potrebbe reindirizzare l'eccesso di capacità produttiva cinese in Europa, danneggiando ulteriormente le imprese europee. Inoltre, ha sollevato il rischio che politiche mirate attirino le aziende europee a produrre negli Stati Uniti, grazie a tasse più basse, energia più economica e deregolamentazione. Oltre a modernizzare l'economia europea, Draghi ha sottolineato l'importanza di sostenere la transizione delle industrie tradizionali, che rimangono cruciali per l'Europa.

Ha evidenziato come i settori a più rapida crescita siano prevalentemente mid-tech, come l'automotive e i macchinari, e come il settore manifatturiero impieghi circa 30 milioni di persone. In un contesto geopolitico in evoluzione e con un protezionismo crescente, è essenziale mantenere industrie strategiche come l'acciaio e i prodotti chimici. Draghi ha invitato a superare i falsi dilemmi tra il sostegno alle industrie tradizionali e lo sviluppo di nuove tecnologie. Ha suggerito che, attraverso riforme per rendere l'Europa più innovativa, si possono ridurre i compromessi tra questi obiettivi. L'ex premier ha anche sottolineato l'urgenza di affrontare il tema dei prezzi dell'energia, diventato imperativo non solo per le industrie tradizionali, ma anche per le tecnologie avanzate. Ha proposto una riforma del mercato energetico che comprenda maggiore trasparenza, contratti a lungo termine e massicci investimenti nelle reti e interconnessioni.



Draghi ha ribadito l'importanza di garantire condizioni di parità per le tecnologie pulite, evitando che la decarbonizzazione porti alla perdita di posti di lavoro verdi a causa della concorrenza di aziende con maggiore sostegno statale. Infine, Draghi ha toccato il tema della difesa, sottolineando come la frammentazione industriale su base nazionale limiti la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze di difesa. Nonostante l'UE sia al terzo posto mondiale per spesa nel settore, la capacità produttiva è insufficiente per affrontare un aumento della domanda, e i sistemi di difesa nazionali non sono sempre interoperabili né standardizzati. In conclusione, Draghi ha lanciato un appello al Parlamento europeo e agli altri organi decisionali affinché agiscano da protagonisti per costruire l'unità politica, creare lo slancio per il cambiamento e realizzare un ambizioso programma d'azione.



Ha espresso la fiducia che, unita, l'Europa potrà superare le sfide e dare speranza ai suoi popoli. I governi e i parlamenti nazionali, la Commissione e il Parlamento europeo sono chiamati a essere i custodi di questa speranza in un momento di svolta nella storia dell'Europa.