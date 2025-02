L'AI trasforma il settore bancario: opportunità e sfide

Lo studio evidenzia che il 56% delle banche si sta concentrando su applicazioni specifiche, come il miglioramento dell'elaborazione delle transazioni, la gestione delle richieste e la lettura automatica dei documenti. Un'altra area chiave di applicazione è la gestione del rischio e la conformità. Circa un terzo delle banche sta già implementando l'AI per il rilevamento di anomalie, i processi di ammissione, la concessione e il monitoraggio del credito, nonché per la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro. La gestione della cybersecurity rappresenta un'ulteriore area di interesse, con il 38% degli istituti finanziari che utilizza l'AI per identificare le minacce alla sicurezza informatica e analizzare i modelli di attacco. Questi sviluppi non mirano solo a migliorare le operazioni interne, ma anche ad arricchire l'esperienza del cliente. Infatti, il 48% delle aziende intervistate ha indicato che uno dei principali motivi per l'adozione dell'intelligenza artificiale è il miglioramento della conoscenza e delle relazioni con i clienti.

L'AI sta guidando l'evoluzione del business bancario digitale, creando nuovi modelli di business e aprendo l'accesso a nuovi segmenti di mercato. La capacità di comprendere le abitudini degli utenti e di anticipare le loro esigenze consente alle banche di offrire soluzioni proattive e personalizzate, aumentando la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti. Questi progressi permettono agli istituti di fornire servizi che in precedenza erano disponibili solo nei settori della gestione patrimoniale, del private banking o del corporate banking. Nonostante i significativi progressi tecnologici, permangono alcune sfide da superare per garantire un'adozione e un'integrazione efficace dell'AI. Tra queste, la mancanza di un quadro normativo stabile, l'assenza di infrastrutture tecnologiche adeguate e la carenza di professionisti qualificati. Il settore bancario è impegnato a costruire una solida base per integrare efficacemente l'AI nelle sue operazioni.

Nei prossimi anni, si prevede che il settore continuerà a trasformarsi grazie alle applicazioni trasversali dell'AI, che diventerà un asset strategico e non solo un fattore abilitante o un potenziatore tecnologico. Minsait prevede che le aziende applicheranno sempre più l'AI in diverse aree della catena del valore, aumentando la produttività e l'efficienza, ma considerandola sempre un complemento al giudizio umano. Questo approccio permette di sfruttare appieno i vantaggi dell'AI, mantenendo al contempo un'attenta supervisione delle sue operazioni e dei suoi risultati. "L'intelligenza artificiale sta ridisegnando il futuro delle banche, trasformando dati e automazione in intelligenza decisionale. Il vero vantaggio competitivo non sarà solo nell’adozione della tecnologia, ma nella capacità di reinventare i modelli di servizio, creando esperienze più intelligenti, sicure e personalizzate per i clienti", ha affermato Roberto Scorzoni, Direttore Financial Services di Minsait in Italia.



I dati emersi dallo studio di Minsait evidenziano le prime cinque posizioni di utilizzo dell'AI nel settore bancario:

1. Miglioramento dell'elaborazione delle transazioni (56%).

2. Gestione del rischio e conformità (33%).

3. Gestione della cybersecurity (38%).

4. Miglioramento della conoscenza e delle relazioni con i clienti (48%).

5. Creazione di nuovi modelli di business e accesso a nuovi segmenti di mercato. L'impegno del settore bancario verso l'AI è in crescita, ma è essenziale affrontare le sfide esistenti per garantire un'adozione efficace e responsabile di questa tecnologia trasformativa.