Germania: cresce la fiducia degli esperti nel futuro economico

"Questo crescente ottimismo è probabilmente dovuto alle speranze in un nuovo governo tedesco in grado di agire. Inoltre, dopo un periodo di assenza di domanda, si prevede che i consumi privati acquisteranno slancio nei prossimi sei mesi. E la recente mossa della BCE di tagliare i tassi di interesse in risposta alla debole attività economica nell'Unione Monetaria ha probabilmente contribuito a migliorare le prospettive per il settore delle costruzioni". Questo clima di ritrovata fiducia non riguarda solo la Germania. Anche l'Eurozona registra un miglioramento del sentiment tra gli esperti di mercati finanziari. L'indicatore relativo alle aspettative economiche è salito di 6.2 punti, portandosi a 24.2. Allo stesso modo, la valutazione della situazione economica attuale ha mostrato un andamento positivo, con un incremento di 8.

5 punti che ha portato l'indicatore a -45.3. In sintesi, febbraio 2025 sembra segnare un punto di svolta per l'economia tedesca e, più in generale, per l'Eurozona. Le aspettative future sono in netto rialzo, alimentate dalla speranza in un nuovo governo e dalla prospettiva di una ripresa dei consumi. Anche la mossa della BCE di allentare la politica monetaria sembra aver contribuito a questo rinnovato ottimismo. Nonostante la situazione attuale rimanga difficile, i segnali di miglioramento sono incoraggianti.