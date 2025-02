Confcommercio: manca spinta consumi, crescita 2025 va costruita da zero

Anche in considerazione del nebuloso scenario internazionale, che certo non sostiene la propensione agli investimenti da parte delle aziende, un nuovo orientamento verso l'espansione della domanda interna sarebbe auspicabile. Una spiegazione del freno alla spesa deriverebbe dall'effetto «percezione» che i consumatori avrebbero dell'effettiva dinamica dei propri redditi. È presumibile che le scorie psicologiche accumulate durante la recente fiammata inflazionistica, rendono le famiglie particolarmente caute nel valutare le proprie possibilità di spesa. Questa stessa interpretazione indica che con il passare del tempo, e in assenza di ulteriori shock avversi, si dovrebbe ripristinare il corretto funzionamento della catena che lega maggiori redditi a maggiori consumi. Che è alla base del moderato ottimismo di Confcommercio sulle prospettive dell'economia italiana nel 2025.





Appare comunque difficile riconquistare il terreno perso in termini di prodotto lordo: il trascinamento nullo ereditato dal 2024 non sarebbe migliorato nel primo bimestre dell'anno. Il PIL secondo le stime di Confcommercio sarebbe rimasto fermo a gennaio e cresciuto dello 0,2% congiunturale a febbraio, comportando la necessità di un'accelerazione nel secondo quarto a +0,5% e una prosecuzione vivace nel secondo semestre solo per raggiungere una variazione del PIL a +0,7%. I numeri di quest'accelerazione sarebbero, tuttavia, fuori linea rispetto alle variazioni trimestrali registrate nell'ultimo biennio. L'auspicata crescita del 2025 va tutta costruita da zero.



Se le spinte, come detto, devono provenire dai consumi, lo schema «più servizi meno beni» non sembra ancora generare un impulso sufficiente a sostenere l'attività produttiva nel complesso.

Anche a gennaio, dai ricreativi a quelli turistici, dai viaggi alle comunicazioni, il mondo dei servizi appare tonico, al contrario di quello dei manufatti, dai durevoli per la casa alle automobili.



La stessa informazione si ricava da altri insiemi di dati. Alle perduranti fragilità della produzione industriale, si oppone il nuovo record delle presenze turistiche nel 2024, quasi a 460 milioni di notti, tendenza che dovrebbe rafforzarsi, almeno moderatamente, nell'anno in corso.



Si vive nell'ambito di equilibri incerti, caratterizzati da un ritorno agli «zero virgola» tanto dei consumi quanto del PIL. Nel frattempo, a febbraio l'inflazione dovrebbe avere raggiunto il 2%, per l'operare congiunto di incrementi sui costi dell'energia, di modificazione alle accise sui tabacchi, di qualche aggiustamento sugli alimentari. Pure non destando eccessive preoccupazioni e, comunque all'interno dei target istituzionali, queste oscillazioni sui prezzi al consumo sono in grado di rallentare il ritorno dei consumi a migliori dinamiche in linea con le favorevoli determinanti di fondo.



ICC in crescita dello 0,3%

A gennaio 2025 l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha mostrato una variazione dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2024. La stima è sintesi di una lieve diminuzione della spesa per i beni (-0,1%) e di una crescita dell'1,4% per i servizi.

Deterioramento della domanda

Nel mese di gennaio 2025 le dinamiche delle diverse funzioni di consumo che compongono l'ICC sono molto articolate, pur in un contesto di generalizzato deterioramento della domanda di beni a cui ha corrisposto un diffuso miglioramento per i diversi aggregati che includono i servizi. Tra le diverse funzioni di spesa le dinamiche più positive, nel confronto annuo, si rilevano per i beni e servizi per la comunicazione (+2,8%). Si conferma in positivo anche la domanda per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+1,9%), consolidando un trend che, sulla spinta di un deciso miglioramento della componente estera, prosegue da quasi quattro anni.



A gennaio, apprezzabili segnali di recupero hanno interessato anche gli alimentari, le bevande e i tabacchi (+1,3%), dato che attenua solo in parte le difficoltà di questo segmento. In moderata crescita si confermano i beni e i servizi per la cura della persona (+0,4%). Segnali di un modesto recupero hanno interessato anche la domanda per l'abbigliamento e le calzature (+0,4%) a indicare una stagione dei saldi meno negativa, ma decisamente insufficiente a mitigare le difficoltà di un settore che vede da tempo una progressiva riduzione dei volumi acquistati dalle famiglie. Tra le macro funzioni di consumo si rilevano in negativo i consumi relativi ai beni ed i servizi per la mobilità (-2,0%), ai beni complementari alla ricreazione e ai beni e servizi per la casa (-0,3%). I dati complessivi sottendono, in molti casi, andamenti articolati delle diverse funzioni di spesa incluse negli aggregati.







A livello di singole voci di consumo permane la tendenza al miglioramento della domanda per i trasporti aerei (+11,2%), per i servizi ricreativi (8,7%) e per i consumi di energia elettrica (+0,8%). Rimane difficile, anche a gennaio, la situazione dell'automotive che segna, su base annua, un calo del 3,8% della domanda di auto nuove da parte delle persone fisiche e dei mobili e articoli d'arredamento (-1,9%). Segnali di deterioramento si rilevano anche per gli elettrodomestici (-1,7%) e per i carburanti (-1,0%).

Prezzi al consumo sotto controllo

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, si stima per il mese di febbraio una variazione dello 0,6% dell'indice in termini congiunturali e una crescita del 2,0% su base annua. La decisa risalita del mese in corso, in linea con quanto rilevato a gennaio, risente degli aumenti dei prezzi dei tabacchi e delle tensioni sugli energetici.



Al netto di questi elementi la situazione appare ancora sotto controllo e dovrebbe, in assenza di shock tali da trasferire importanti impulsi inflazionistici lungo le diverse filiere, rientrare nei prossimi mesi.



Il permanere dell'inflazione su valori compatibili con quelli sperimentati nel decennio precedente rappresenta una delle chiavi per il miglioramento della domanda. La consapevolezza, da parte delle famiglie, del superamento della fase più critica dell'inflazione permetterebbe, infatti, di ridurre l'incertezza favorendo la normalizzazione del circuito reddito-consumi che sembra essersi inceppato negli ultimi anni.