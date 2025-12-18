Spunta la nuova ritenuta universale dell'1 per cento per le imprese nella Legge di Bilancio 2026 per il B2B



Ha definito la ritenuta come: una sorta di scambio con quella relativa al divieto/blocco totale di compensazioni tra crediti fiscali e debiti fiscali e contributivi. Questo posizionamento suggerisce che la nuova ritenuta, pur introducendo un onere, si inserisce in un quadro di riorganizzazione più ampio delle dinamiche tributarie e contributive. La normativa, attualmente in fase di emendamento e in attesa della definitiva approvazione, delinea un meccanismo preciso. La ritenuta d'acconto dell'uno per cento si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2029, alle fatture emesse per pagamenti relativi a prestazioni di servizi e cessioni di beni tra soggetti B2B. Questa nuova forma di tassazione anticipata fatture inciderà sull'importo dovuto, ma in modo specifico. Il calcolo dell'uno per cento deve essere effettuato sull'imponibile, escludendo l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il meccanismo operativo è semplice: sarà il committente, cioè il soggetto che effettua il pagamento, a trattenere la quota dell'uno per cento e a versarla successivamente all’Erario.



Non tutti gli operatori saranno soggetti a questo nuovo obbligo, il che è un punto fondamentale per le strategie fiscali delle aziende. Esistono infatti specifiche esenzioni che mirano a incentivare la collaborazione e la trasparenza con l’Agenzia delle Entrate. Sono escluse dall’obbligo di ritenuta 1 per cento B2B le partite IVA che aderiscono a regimi di compliance avanzata:

- I soggetti che optano per il regime dell’adempimento collaborativo;

- I soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;

- Le partite IVA in regime forfettario. Questa previsione di esonero concordato preventivo biennale funge da leva per promuovere l'adesione a strumenti che garantiscono una maggiore prevedibilità fiscale. L’obbligo di applicare la ritenuta riguarda, dunque, i pagamenti effettuati da soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa o arte e professione, ma solo per chi non rientra nei suddetti regimi trasparenti. La relazione tecnica che accompagna l'emendamento specifica chiaramente la finalità del provvedimento. Lo scopo primario della misura è quello di contrastare due tipologie di evasione, lavorando sul recupero del gettito fiscale.



L'obiettivo è duplice, mirando sia all'evasione che coinvolge la dichiarazione sia a quella relativa al versamento. I due fronti di recupero individuati sono:

- L'assessment gap: questa è l'omessa dichiarazione, cui consegue il mancato versamento dell'imposta dovuta;

- Il collection gap: si riferisce al mancato versamento, totale o parziale, dell'imposta che è stata regolarmente liquidata in dichiarazione.