Politica monetaria BCE: i tassi invariati e la crescita economica eurozona 2025



La stabilità attuale si traduce in cifre precise per le banche e, di conseguenza, per il costo del denaro nell'area euro:

- il tasso sui depositi resta fermo al 2%;

- il tasso sui rifinanziamenti principali è mantenuto al 2,15%;

- il tasso sui prestiti marginali si attesta al 2,40%. Guardando al futuro, le proiezioni elaborate dagli esperti dell’Eurosistema forniscono un quadro complesso, ma mirano a ricondurre l’inflazione all’obiettivo di medio termine del 2%. Le stime mostrano un percorso di rientro graduale, che si estende fino al 2028. L'inflazione complessiva è attesa in media al 2,1% nel 2025 e scenderebbe poi all'1,9% nel 2026, all'1,8% nel 2027, per tornare al 2,0% nel 2028. Un dettaglio cruciale per le aziende, specie quelle focalizzate sui servizi, riguarda l'inflazione sottostante, quella che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari. Questa inflazione è stata rivista al rialzo per il 2026. Questo avviene perché gli analisti ora si aspettano che le proiezioni inflazione servizi scendano a un ritmo più lento di quanto inizialmente previsto.



L’inflazione al netto di queste componenti dovrebbe attestarsi in media al 2,4% nel 2025, al 2,2% nel 2026, all'1,9% nel 2027 e al 2,0% nel 2028. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ribadito con chiarezza l’approccio decisionale della Banca Centrale Europea. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine. Per stabilire il giusto orientamento di politica monetaria, la BCE seguirà un approccio totalmente guidato dai dati. Le decisioni saranno prese di volta in volta, in base all'ultima valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi connessi. Questi criteri tengono conto dei nuovi dati economici e finanziari, delle dinamiche dell’inflazione di fondo e dell’efficacia della trasmissione della politica monetaria. La presidente Lagarde ha enfatizzato in conferenza stampa che la decisione sui tassi è stata unanime e che l’obiettivo principale è "mantenere tutte le opzioni sul tavolo". Non c’è nessun percorso predefinito dei tassi e nessuna data fissata per una mossa futura di politica monetaria.



L'ottimismo filtra comunque dalle nuove stime di crescita economica eurozona 2025. La Banca Centrale Europea ha ritoccato in positivo le sue previsioni di crescita per l’area euro. Per il 2025, la stima è stata alzata all’1,4%, rispetto all’1,2% previsto solo tre mesi prima. Sono state migliorate anche le aspettative per gli anni successivi: la previsione di crescita per il 2026 sale all'1,2% (dall'1,0%) e quella per il 2027 all’1,4% (dall'1,3%). La crescita economica nell'Eurozona si prospetta più sostenuta rispetto alle proiezioni precedenti, trainata in particolare dalla domanda interna. I redditi reali dovrebbero salire e questo, unito a una prevista diminuzione del tasso di risparmio, darà un sostegno robusto ai consumi. Lagarde ha descritto l’economia come “resiliente”, citando una crescita dello 0,3% registrata nel terzo trimestre, grazie al settore dei servizi e al contributo significativo di comparti come l’industria chimica. Ciononostante, l’ambiente sfidante sul piano del commercio internazionale rimarrà un freno significativo alla crescita sia per l'anno in corso sia per il prossimo.



Per questo motivo, si ritiene fondamentale rafforzare strutturalmente l’area euro e la sua crescita economica. Un altro tema trattato a Francoforte riguarda il progetto dell'euro digitale. La presidente della BCE ha chiarito il ruolo fondamentale dell'istituzione in questo panorama in evoluzione. Il compito della BCE è garantire che ci sia un’àncora di stabilità per l’intero sistema finanziario. Oggi, questa àncora è rappresentata dalla moneta di banca centrale in forma fisica, le banconote. Nell'era digitale, essa dovrà trasformarsi nell'espressione digitale di quella sovranità monetaria e operare come un'àncora digitale per il sistema. Riguardo l’uso degli asset russi congelati a sostegno dell’Ucraina, il mandato della BCE non include decisioni in merito, ma la questione spetta ai leader politici. La presidente Lagarde si è dichiarata comunque fiduciosa che una soluzione sarà trovata, considerata l'importanza cruciale della questione.