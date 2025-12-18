La stabilità della BCE spinge il FTSE MIB a 44.463: ecco le azioni chiave di Milano



Il secondo fattore di sollievo è giunto dagli Stati Uniti: un dato sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) statunitense, risultato più contenuto del previsto, ha rafforzato le aspettative degli investitori. Questo allentamento delle pressioni inflazionistiche negli USA alimenta l'idea che la Federal Reserve possa avviare una serie di tagli ai tassi di interesse il prossimo anno.

Questo quadro di politica monetaria stabile in Europa e di prospettive più accomodanti oltreoceano ha fornito un ambiente ideale per l'accelerazione dei titoli finanziari, protagonisti indiscussi della giornata. L'impatto BCE su azioni italiane è stato particolarmente visibile nel settore bancario, dove la stabilità dei tassi e il contesto generale hanno alleggerito la pressione sui titoli di Stato. Questo ha contribuito a restringere lo spread BTP-Bund stabilità, migliorando la percezione del rischio sui titoli italiani.

Le maggiori banche hanno visto apprezzamenti significativi, trainando l'intero listino:

- UniCredit ha guadagnato lo 0,6%;

- Intesa Sanpaolo ha messo a segno un incremento dello 0,9%;

- Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha registrato un salto notevole, chiudendo in aumento del 3,1%.





Nondimeno, anche il settore energetico ha contribuito al rally generale. Le azioni di Eni hanno aggiunto lo 0,5%, beneficiando dell'estensione dei guadagni del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Questa crescita del prezzo del greggio è stata alimentata in parte dalle tensioni geopolitiche, specificamente dal blocco delle esportazioni venezuelane da parte di Donald Trump e dalle segnalazioni di possibili nuove sanzioni statunitensi dirette al petrolio russo. L'azienda ha inoltre completato un'operazione strategica importante, finalizzando la vendita di una quota del 49,99% della sua unità di cattura e stoccaggio del carbonio, ceduta a BlackRock’s Global Infrastructure Partners.

La migliore performance dell'indice è stata tuttavia quella di Leonardo. Il titolo, operante nel settore della difesa e aerospazio, ha guadagnato il 4,1%. Tale spinta è stata innescata dalla rinnovata incertezza e dalle crescenti preoccupazioni relative ai colloqui di pace in Ucraina, un contesto che tende storicamente a favorire le azioni legate alla sicurezza e alla difesa.





Non tutti i titoli hanno seguito il trend positivo. Alcune azioni hanno infatti registrato una giornata in contrazione, mostrando la consueta divergenza del mercato. Tenaris ha subito un calo del 2,7%. Similmente, Amplifon ha perso lo 0,9% del suo valore e Telecom Italia (TIM) ha chiuso in negativo, cedendo lo 0,6%. La dinamica del listino ha mostrato, ancora una volta, come la liquidità e la fiducia macroeconomica vengano immediatamente incanalate verso i settori più sensibili alle decisioni della BCE e alle aspettative sui tassi della Federal Reserve.