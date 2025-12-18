L'Inghilterra taglia i tassi? Le Banche centrali e la nuova politica monetaria globale



Questo elemento suggerisce che ulteriori riduzioni dei tassi potrebbero non arrivare subito, influenzando l'outlook economico globale 2024 per Londra. La sterlina, intanto, ha continuato a mostrare debolezza, mantenendosi intorno a 1,3374 dollari. Ciononostante, la maggior parte delle istituzioni omologhe mantiene un approccio cauto. La Banca Centrale Europea (BCE) è ampiamente attesa mantenere i tassi di interesse fermi al 2% e non sembrerebbe intenzionata a segnalare aperture per tagli futuri, al contrario potrebbe aggiornare al rialzo le sue proiezioni di crescita economica per l'Eurozona. Similmente, anche le Banche centrali di Svezia e Norvegia dovrebbero mantenere invariati i rispettivi tassi di riferimento:

- Svezia: tasso fermo all'1,75%;

- Norvegia: tasso fermo al 4%.

Questo scenario di tassi interesse mercati finanziari statico in Europa continentale contrasta nettamente con le aspettative del Regno Unito, rendendo evidente una frattura nelle strategie di risposta all'inflazione post-pandemia. Sul fronte societario, il settore energetico ha visto un cambio strategico significativo.



La major petrolifera e del gas britannica BP ha nominato Meg O'Neill, attuale capo di Woodside Energy, come suo prossimo amministratore delegato. Questa mossa arriva in un momento cruciale, poiché l'azienda cerca di riconcentrarsi sulla produzione di idrocarburi, dopo un periodo di investimenti intensi nelle energie rinnovabili. Nel frattempo, un'altra storia di governance ha coinvolto il settore retail: il fondo attivista Elliott Management ha accumulato una partecipazione superiore al miliardo di dollari in Lululemon Athletica e starebbe già valutando un potenziale candidato per la carica di amministratore delegato. Dagli Stati Uniti, l'attenzione si è spostata su annunci politici di vasta portata. L'ex presidente Donald Trump, affrontando tassi di gradimento in calo, ha annunciato un "dividendo del guerriero" di 1.776 dollari destinato a 1,45 milioni di membri delle forze armate statunitensi. Ma per gli operatori di mercato, la notizia più rilevante è stata un'altra. Il presidente ha affermato che a breve annuncerà la sua scelta per la guida della Federal Reserve, specificando che sarà qualcuno che crede in tassi di interesse molto più bassi.



Questa dichiarazione ha immediatamente messo in moto speculazioni sul futuro approccio della massima autorità monetaria USA. Sul fronte dei dati economici, è attesa per oggi la pubblicazione dei dati sull'inflazione di novembre negli USA. Questi dati non includeranno un confronto mese su mese, poiché le cifre di ottobre non furono raccolte a causa della precedente chiusura del governo. Nel panorama asiatico, l'inquietudine per la diffusione dell'AI ha continuato a farsi sentire, estendendosi da Wall Street alle borse asiatiche, che hanno chiuso in territorio negativo. I prezzi del petrolio, al contrario, hanno registrato un rialzo in seguito a notizie di nuove sanzioni statunitensi contro la Russia e il blocco del Venezuela, elementi che possono influenzare l'outlook economico globale 2024. Un focolaio di preoccupazione sui mercati azionari è rappresentato da Oracle, azienda texana di cloud computing. Le azioni della società sono precipitate del 5,4% dopo l'annuncio che un accordo azionario cruciale per supportare un progetto di data center non avrebbe incluso il partner chiave Blue Owl Capital.



Questo calo è significativo, considerando che il titolo aveva già perso quasi il 50% dal picco di metà settembre, raggiunto dopo l'annuncio di un accordo con OpenAI che aveva scatenato un rally del 35% in un solo giorno. A Tokyo, la Bank of Japan ha iniziato la sua riunione di due giorni, da cui si prevede un aumento dei tassi per la giornata di venerdì. Lo Yen, che potrebbe diventare un obiettivo di vendita se i mercati non saranno convinti della possibilità di ulteriori aumenti, si è mantenuto stabile intorno a 155,75 per dollaro.